Jak pronajímatel vysvětlil, je to i pro něho těžká situace. „Konflikty jsme mohli řešit dřív,“ přiznal. Ale na to, aby se problematickým nájemníkům mohlo pohrozit výpovědí, musí být podle jeho slov důkazy. „Jinak narazíte na zákon. Mohou vás obvinit i z rasismu. Je potřeba mít konkrétní stížnosti. Záznamy z kamer, oznámení na policii nebo odbor sociální péče. Ale určitě ne nadávky na facebooku,“ konstatoval.

Kruhový objezd v Přibyslavi postaví už letos. Víme za kolik a kdo to zaplatí

Jeho slova potvrdil i místostarosta Golčova Jeníkova Jiří Brož. „Víme, že je ta rodina problémová. Dospělí i děti. Jenže radnice se musí o něco opřít. Telefonát, podepsaný dopis. Stížnost úředníkům ze sociálně právní ochrany dětí. To všechno je lepší než mlčet a ulici u pošty se vyhýbat. Nebo nadávat starostovi, ať si tu rodinu nastěhuje domů,“ prohlásil.

Rodinu tvoří neurčitý počet dospělých a osm dětí. A že se jich lidé v Jeníkově bojí, potvrdila Ester Valová. „Jsem ráda, že jste článek o nepřizpůsobivé rodině zveřejnili. Pevně věřím, že i nadále budete tuto situaci sledovat. Mnoha lidem nahánějí strach, zejména starším a dětem,“ napsala do redakce.

Podle místostarosty Brože bude snad trápení konec. „Myslím, že jsme se dohodli. Pronajímatelé byli vstřícní. Ani jim to není příjemné. Nejlepší je najít pro tu rodinu bydlení jinde,“ konstatoval.

Špatné zkušenosti s problémovou rodinou měla i paní Veronika, se kterou Deník na začátku příběhu mluvil. Celé jméno neuvedla ze strachu z pomsty. „Už aby byli pryč, včera bylo pozdě,“ komentovala řešení radnice.

Muzeum Chotěboř se změní, výklad zpestří hry a film

Pronajímatel zdůraznil, že ho celá situace mrzí. „Když ale někomu pronajmete byt, riskujete. Do lidí nevidíte. Ze začátku se chovají slušně. Pak ale začnou problémy a co vy s tím?“ povzdechl si.

Podle jeníkovských radních se divoká rodina přistěhovala z nedaleké z Čáslavi.

Nejen v Jeníkově žijí problémové rodiny patřící do kategorie sociálně nepřizpůsobivých. Podle ředitele Městské policie Chotěboř Jiřího Novotného stěhování nic neřeší. „Neštěstí přesuneme z jednoho místa na druhé. Konflikty na jednom místě skončí, ale začnou jinde. Chybí zákon. Takový, který by odradil podnikatele, co se na podobné nájemníky specializují,“ řekl. Podle jeho názoru je v Česku takzvaný obchod s chudobou výnosný byznys. Někteří podnikatelé stěhují lidi z ubytoven do bytů a využívají jejich dávky sociální podpory, konkrétně příspěvek na bydlení. Státní správa zatím nenašla způsob, jak tomu zabránit.