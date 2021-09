Nový systém sběru od dveří ke dveřím, neboli door-to-door startuje od listopadu v Perknově, místní části Havlíčkova Brodu. Když se svědčí, brodská radnice ho zavede v celém městě. Nádoby do domácností si obyvatelé Perknova vyzvednou na přelomu září a října.

Podle starosty perknovských hasičů Daniela Formana je to dobrá cesta, jak naučit lidi třídit odpad. "Odpadnou cesty do barevných kontejnerů s papírem a plastem. Všechno vytřídíme doma. Je to pohodlnější. V Chotěboři už to mají. My jsme trošku zaspali,“ konstatoval.

Jak upřesnil místostarosta Zbyněk Stejskal, obyvatelé Perknova dostanou koncem září bezplatně do každého domu dvě nádoby. Jednu na papír a druhou na plast. „Každá má 240 litrů. Jsou označené QR kódem. Vyvezeme je zatím zkušebně, jednou měsíčně. Majitelé nádoby vystrčí před dům, stejně jako popelnice,“ dodal.

Jak zdůraznil, staré barevné kontejnery z obce nezmizí. Jen se do budoucna zřejmě sníží jejich počet. Perknov byl podle Stejskala vybrán proto, že je tady velká zástavba rodinných domků, vhodná pro jednu svozovou linku. QR kód pomůže technickým službám zjistit, kolik odpadu se z Perknova odvezlo. „Chceme ušetřit suroviny a peníze. Vytříděné odpady neskončí na skládce. Tím zaplatí město méně za skládkovné,“ vysvětlil Stejskal, proč se Brod rozhodl pro takový projekt.