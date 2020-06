„Výjimečná situace spojená s celou řadou nepříjemných opatření mohla zasáhnout každého. Ti méně šťastnější řeší nejen rapidní úbytek příjmů, ale mohou se v důsledku toho potýkat i se ztrátou bydlení,“ přemítá mluvčí havlíčkobrodské Charity Monika Brothánková.

Dočasným řešením tak může být Charitní domov v Humpolci, který funguje při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. „Pokud se někdo se svými dětmi v této tíživé situaci ocitl, může se na nás obrátit. V současnosti máme volnou kapacitu,“ navrhuje Brothánková.

Azyl tady lidé v nouzi najdou několik týdnů či měsíců. Nejdéle však jeden rok. „Pomáháme lidem, aby mohli co nejdříve bydlet samostatně a žít obvyklý život rodin s dětmi. Zázemí poskytujeme těhotným ženám a samotným matkám nebo otcům s nezaopatřenými dětmi. Přichází k nám také ženy, které zažily domácí násilí,“ vysvětluje vedoucí Charitního domova Adéla Bělunková.

Poradí a pomůžou

Rodiče s dětmi najdou v domově nejen potřebné zázemí, ale i sociálního poradenství. „Mohou si tak u nás dát do pořádku dokumenty. Pomůžeme jim i s řešením dluhů, hledáním práce i bydlení a podpoříme je v péči o děti,“ přibližuje Bělunková.

„Pokud přijdou bez vybavení, v domově si mohou vypůjčit přikrývky, povlečení i základní zařízení do kuchyně,“ ujistila Brothánková a s tím, že v případě potřeby jim Charita může zajistit i základní balíčky s jídlem z Potravinové banky Vysočina.

Charitní domov se nachází v samém centru Humpolce, nicméně v klidné části obklopené zahradou. Tvoří ho celkem šest samostatných pokojů, sociální zázemí, společenská místnost s počítačem a televizí a také prádelna. „Pracovník je v domově k dispozici od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hodin, o svátcích a víkendech pak od 8.00 do 16.30 hodin. Mimo provozní dobu funguje pohotovost na telefonu,“ uzavřela Brothánková.