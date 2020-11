Část úřadů mají v Havlíčkově Brodě, část v Jihlavě a jeden dokonce v Polné. Řeč je o obyvatelích Věžnice, malé vesničky na hranici Jihlavska a Havlíčkobrodska. Od Nového roku se však tyto problémy stanou minulostí. Obec plně přechází pod Havlíčkobrodsko.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

„Rozhodli jsme se, že budeme spadat pod okres Havlíčkův Brod. Osobně jsem za to rád, protože ho máme blíž než Jihlavu. Navíc ho lidé napsaný mají i ve všech smlouvách a občanských průkazech a museli by je měnit. Takhle nemusí nic vyřizovat, takže je to podle mě lepší varianta,“ prozradil starosta Věžnice David Drahoš s tím, že lepší je tam také autobusové spojení.