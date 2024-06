Obavy mají i lidé, kteří kolem Lidické nebo přímo na ní bydlí a denně jezdí do práce autem.

Lidická měří zhruba kilometr, je to hlavní výpadovka na Jihlavu, vede po ní silnice první třídy 38. „Jak se dostaneme z domu? Jsem z toho na nervy už teď. V době, kdy se bude silnice opravovat musím do nemocnice na operaci a manžel mě musí odvézt tam i zpátky. Zavřít úplně celou ulici je nerozum,“ postěžovala si Deníku Miroslava Suchanová.

Obavy mají i řidiči, kteří vlastní garáže vedle ulice Lidická a prodejny Hecht. „Jsou nás tady desítky, co jezdí autem do práce přes Lidickou. Kudy se budeme motat? To si snad máme koupit letadlo?“, zlobí se řidič Zdeněk Milichovský.

Obavy z dopravních komplikací mají další řidiči, kteří bydlí v ulicích Nad Skalkou, Větrná, Na Žabinci a U Borové. Podle řidiče Josefa Fischera je teď problém Brodem projet. Brod je obklíčený skoro desítkou různých uzavírek. „Zavřou Lidickou a Brod se zacpe. Kamiony budou zas jezdit přes město,“ povzdechl si.

Podle Ředitelství silnic a dálnic je kompletní uzavírka Lidické nejlepší řešení. „Jde přesně o část Lidické ulice mezi světelnou křižovatkou s Humpoleckou, Masarykovou a Dolní ulicí, až po čerpací stanici Shell, vpravo, ve směru na Jihlavu,“ upřesnil mluvčí ředitelství silnic a dálnic pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.