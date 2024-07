Řidiče Luboše Marka zase zajímá, jak se dostane autem z domu směrem od Jihlavské do průmyslového areálu bývalého Motorpalu, když bude Lidická ulice zavřená. Obyvatele ulic Nad Skalkou a Větrná mají naopak starost, jak a kudy se dostanou do města.

Když na jaře 2019 se v Lidické ulici, ktrá slouží jako výpadovka na Jihlavu, pokládal nový asfaltový povrch a provoz řídily semafory, řidičům stoupal krevní tlak. Že bude silnice letos uzavřena pro veškerý provoz, si nedovedou představit.

Investor stavby je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Omezení provozu je plánováno na dvě části, na úplnou a částečnou uzavírku,“ informoval Jiří Veselý, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.

Podle Ředitelství silnic a dálnic je kompletní uzavírka Lidické nejlepší řešení. Důvodem pro plnou uzavírku je čas. „Stavební akce bude prováděna za úplné uzavírky, což bude mít pozitivní dopad na dobu zprovoznění. Oproti původnímu odhadu bude o více než měsíc kratší,“ vysvětlil Veselý.

Místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek není z úplné uzavírky Lidické nadšený, ale považuje ji za nutnost. „Z hlediska technického a provozního,“ upřesnil Honzárek. Podle jeho názoru i částečná uzavírka způsobí dopravní komplikace a kolony. Navíc kompletní oprava silnice najednou slibuje lepší kvalitu.

Zvláštní přejezd přes Lidickou

Úplná uzavírka začne v pondělí 8. července a trvá do konce října. „Týká se části komunikace I/38 ulice Lidická mezi světelnou křižovatkou Humpolecká a Lidická až po křižovatku Lidická – Jihlavská,“ upřesnil Veselý.

Silnice je pro dopravu zavřená v celé délce a šířce. Hlavní objížďka je ulicí Sekaninova. „Dopravní připojení lokality U Borové a Nad Skalkou se uskuteční příčným přejezdem ulice Lidická z ulice Sekaninova se světelnou signalizací,“ doplnil Veselý. Takže řidiči z obou ulic se do města a naopak přes zavřenou Lidickou dostanou po přejezdu, ovšem s čekáním na semaforu.

Na Jihlavu a Kolín po obchvatu

Řidiče, kteří pojedou ve směru Jihlava a Kolín, čeká cesta po severovýchodním obchvatu města. „Obousměrná objízdná trasa ve směru Humpolec, Kolín a Jihlava vede od křižovatky Humpolecká a Lidická po silnici I/38 směrem do ulice Masarykova na křižovatku Masarykova a U Cihláře, dále směrem Kolín, popřípadě po severovýchodním obchvatu na Jihlavu,“ upřesnil Veselý s tím, že objížďka platí pro veškerou dopravu.

Částečná uzavírka na Jihlavské

Dolní část Lidické ulice bude uzavřená úplně. Ale horní část ulice u křižovatky Lidická a Jihlavská čeká podle ŘSD uzavírka jen částečná. A to v době od 8. července do 30. srpna. „Částečná uzavírka se týká části komunikace I/38 ulice Lidická od křižovatky Lidická a Jihlavská po vjezd do čerpací stanice Shell,“ upřesnil Veselý. Práce v této části budou probíhat po polovinách, kdy provoz na polovině vozovky bude řízen kyvadlově, semafory. Je to proto, aby bylo po celou dobu prací zajištěno napojení ulice Jihlavská na ulici Lidická.

Od 31. srpna už bude úsek křižovatky Jihlavská a Lidická pro směr na Jihlavu průjezdný bez omezení oběma směry. To ulehčí cestování řidičům z Brodu na Jihlavu a naopak.

Chodců se uzavírka Lidické nedotkne, zachovaný je i provoz městské dopravy, platí pro něj ale několik změn. „Veřejná autobusová doprava povede ulicemi Průmyslová, Havířská, Nádražní, Bezručova a Jihlavská. Na zastávce Zemědělská škola ale autobus nezastaví, jako náhradní je zastávka Nový Svět. Zastávku Bezručova nahradí zastávka Stavební škola,“ informoval odbor dopravy města Havlíčkův Brod.