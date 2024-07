Pondělí 8. července je první den uzavírky. Les dopravních značek, cedulí, k tomu dva semafory čekají na řidiče v ulicích Sekaninova, Nad Skalkou a U Borové. Kateřina Štědrá se do Brodu podívala po dvaceti letech a jak říká Deníku, je z těch značek a objížděk zmatená. „Chci jet z od našich do centra Brodu a nevím kudy. V těch zátarasech se nevyznám,“ povzdechne si žena.

Past Sekaninova. Ta čeká hlavně na cizí řidiče, kteří jedou z Brodu směrem na Jihlavu. Cestou po jednosměrné ulici Nad Tratí místo toho, aby pokračovali Jihlavskou ulicí vzhůru směrem na horní část ulice u křižovatky Lidická a Jihlavská, odbočí doprava s cílem sjet dolů na Lidickou ulici. Narazí na semafor, zátarasy a přejezd. Ten ale vede jen dolů do ulice U Borové nebo nad Skalkou a průmyslové zóny. Tam pro cizí řidiče cesta na Jihlavu končí a vracejí se zpátky jako například Zdeněk Málek z Jihlavy. „Kdo tenhle přejezd vymyslel. Nikde není informace, že nemám odbočit, že tudy se na Jihlavu nejede. Chci do Jihlavy a skončil jsem dole u mostu přes potok,“ stěžuje si Zdeněk Málek.

Přejezd přes zavřenou Lidickou ulicí Sekaninova slouží ale jen pro místní, kteří kolem uzavřené Lidické ulice bydlí. „Dopravní připojení lokality U Borové a Nad Skalkou vede příčným přejezdem ulice Lidická z ulice Sekaninova se světelnou signalizací,“ informuje Jiří Veselý mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro Kraj Vysočina. Takže řidiči z obou ulic se do města a naopak přes zavřenou Lidickou dostanou po přejezdu s čekáním na semaforu. Není to ovšem cesta na Jihlavu.

Ani někteří místní nejsou z uzavírky a některých omezení nadšení. Například Mirek Škaryd bydlí v ulici U Borové. Tudy se dá nově projet jen jedním pruhem. Pravá část od Brodu je zavřená, druhou řídí semafor. „Není to dobrý nápad. Proč musí být půlka ulice zavřená? Dole pod námi je průmyslová zóna. Jezdí tam spousta aut, před semaforem čeká kolona. Dostat se od nás z garáže na silnici začíná být problém,“ říká.

Na ulici Lidická jsou kromě rodinných domů dva obchody. Pepco s oděvy a prodejna Hecht. Během dopoledne bývá na parkovišti před obchody plno, v pondělí 8. července dopoledne je tam skoro prázdno. Vjezd z Lidické ulice je zavřený. Zákazníci se do obchodů dostanou jen objížďkou po strmé a úzké ulici Údolní. Pro někoho to může být problém. Podle prodavačů z Hechtu to má vliv na počet zákazníků. „Uzavírka je znát. Máme dneska dopoledne mnohem menší návštěvnost než jindy,“ konstatují.

Investor oprav Lidické ulice je Ředitelství silnic a dálnic. Uzavírka je úplná od 8. července do 31. října. „Týká se části komunikace I/38 ulice Lidická mezi světelnou křižovatkou Humpolecká a Lidická až po křižovatku Lidická – Jihlavská,“ upřesnil Veselý za ŘSD.