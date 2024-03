„Na druhé straně u staré Jihlavské to mají vyřešené, ale tady nevidím žádnou možnost, kudy vést náhradní trasu pro osobní auto. Snad jen po silnici kolem Žabince a přes koleje do Čechovky, ale to nejde,“ vrtí hlavou jeden z místních Luboš Šimek a upozornil, že když se poměrně nedávno Lidická opravovala, jezdila auta jedním pruhem a také to šlo. „Jakmile celou Lidickou zavřou, tak nás tady zazdí,“ obává se i Dana Marková.

V Lidické ulici jsou i dva velké obchody s oděvy a zahradní technikou. I tady se obávají, jak se k nim při úplné uzavírce dostanou zákazníci a zásobování.

S postupem prací v Lidické ulici seznámil zastupitele města Havlíčkův Brod ředitel jihlavské divize Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Aleš Kratina. „Letos opravíme Lidickou. Další rok práce postoupí na křižovatku s Humpoleckou a na most přes Sázavu. Tam budou práce trvat dvě stavební sezony,“ informoval Kratina s tím, že uzavírka Lidické nebude zřejmě tak dramatická.

Lidická ulice by mohla zůstat kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Datum, kdy rekonstrukce začne, zatím nevíme. Zřejmě ještě v prvním pololetí letošního roku. ŘSD dosud neukončilo výběrové řízení na firmu, která ulici opraví.

Ředitel Kratina zmínil jednu zajímavost, že při opravě světelné křižovatky už ŘSD nepoužije obyčejný asfalt, ale takzvaný cementobeton. „Povrch na této křižovatce je dlouhodobě problémový,“ vysvětlil Kratina. Při zatížení dopravou, hlavně kamiony, se na asfaltu objevují díry a masivní vlny. Povrch pak vydrží v dobrém stavu jen krátce.

