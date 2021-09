Jak zdůraznil autor nápadu Prošek, jeho přání není vydělávat. „Původně jsem si samolepku vyrobil pro sebe a přátele. Když jsme to vylepili, začali pátrat Lipničané, kde se dá sehnat. Díky zájmu jsem tedy nechal vyrobit druhou edici pro ostatní,“ upřesnil. Samolepku nabízí jen za výrobní náklad. Například Helena Ondráková z mstní školy v případě aut má raději anonymitu. „Ale pokud se někomu líbí mít na autě takovou samolepku, ať ji má,“ poznamenala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.