Podle Lucie Špinkové, která na Lipnici bydlí, tu kanalizace měla být dávno. „Když se mě někdo zeptá, co je potřeba ve městě změnit, na prvním místě je kanalizace. Jinak se tu žije krásně,“ podokla. Stejný názor má i hostinská Zdeňka Hašková: „Pro naše podnikání je to už nutnost,“ prohlásila.

Že Lipnice kanalizaci potřebuje, radnice samozřejmě ví. „Začíná to omezovat rozvoj Lipnice. Nová domovní výstavba se už bez ní neobejde,“ konstatoval starosta Zdeněk Rafaj.

Co však stavbu komplikuje a hlavně prodražuje, je terén. Lipnice totiž stojí na skále. Bagr hrábne půl metru a je na kameni. „A teď si představte, že kanalizace musí být kvůli spádu třeba ve dvou metrech. Navíc kromě odpadní musíme mít i dešťovou,“ dodal starosta. To jsou důvody, proč se stavba kanalizace na Lipnici plánuje už minimálně deset let. První studie pocházejí dokonce z let šedesátých. Nikdo na to zatím neměl odvahu, protože další problém jsou úzké a strmé uličky, kde jsou uložené další inženýrské sítě. „Pod zemí je už voda, plyn, elektřina, osvětlení, telekomunikace. A teď se do toho musíme ještě nějak vejít s kanalizací. A to je problém. Dráty ohnete, ale kanalizační trubky už ne,“ pokračoval starosta.

Kanalizace na Lipnici



- první studie dokonce už v šedesátých letech dvacátého století



- problém je skalnaté podloží, složitý terén a úzké ulice, kde je už většina inženýrských sítí



- aktuální náklady na stavbu jsou až 200 milionů. I s dotací musí město uhradit až čtyřicet procent výdajů na stavbu

Situaci teď navíc ještě komplikují peníze. Stavba kanalizace přijde až na 200 milionů korun. „Potřebovali bychom úvěr, ale zadlužit město je v současné době vysoké riziko. Kromě toho jsme přišli o deset milionů, které jsme si ukládali do Sberbanky jako polštář pro stavbu. Máme ještě účet u České národní banky, takže bez peněz nejsme, ale ten účet nejde používat k běžnému platebnímu styku,“ vysvětlil starosta.

Přes všechny problémy se radnice snu o kanalizaci nevzdává. V nejhorším případě se bude stavět po etapách. „Víme, že to lidem tady vadí. Máme ještě staré jímky, které musí majitelé nechávat vyvážet a ty vývozy se prodražují,“ povzdechl si starosta.

To potvrdila i hostinská Zdeňka Hašková. „My sice máme kvůli restauraci čističku odpadních vod, ale to jsme výjimka. Navíc i provoz čističky je náročný,“ dodala.

V současné době se ale věci přece jen hnuly kupředu. Vypracovaná studie s názvem Dešťová kanalizace Lipnice nad Sázavou řeší možnost stavby dešťové kanalizace v návaznosti na oddělenou dešťovou kanalizaci provedenou při rekonstrukci náměstí tak, aby výstavba mohla být v souladu s výstavbou splaškové kanalizace a opravou krajské komunikace třetí třídy uvnitř města.

Řešení předpokládá dvě hlavní nezávislé větve se dvěma vsakovacími nádržemi s regulovanými průtoky do vodních toků. Ve věci splaškové kanalizace město obdrželo koncept dlouho očekávaného hodnocení vlivu zásahu splaškové kanalizace na zájmy ochrany přírody a krajiny od ekologických odborníků z Jihlavy. Tak může Lipnice žádat o stavební povolení.

Radnice si rovněž nechala aktualizovat předběžnou cenu díla kvůli prudkým změnám na trhu. Vzhledem k předpokladu, že se do budoucna budou snižovat dotační prostředky na kanalizace, odborný konzultant navrhuje nerozdělovat dílo na etapy a uskutečnit je jako celek. „Navrhuje požádat o dotaci již počátkem příštího roku. Město však musí zajistit třicet až čtyřicet procent z celkového podílu ceny,“ dodal starosta.

O tom, jak to nakonec bude se stavbou kanalizace vypadat, rozhodne až nové zastupitelstvo.