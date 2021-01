Kromě kamenného podloží je proti nim ještě jedna věc. „Všechny sítě už máme uložené. Je tady voda, plyn, elektřina, osvětlení, telekomunikační sítě. A teď se do toho musíme ještě nějak vmezeřit s kanalizací, mnohdy v úzkých uličkách. Bude to nadmíru složité, drát ohnete, přizpůsobíte, ale kanalizační trubku ne,“ pokračoval Rafaj.

Zdroj: DeníkI přesto, že půjde o velmi náročnou akci, se svého snu nevzdávají. „Vidíme, že kanalizace je opravdu potřeba. Máme tady zastaralé jímky, které dělají problémy. Navíc nás to brzdí i v dalším rozvoji města,“ přiznal Rafaj.

To potvrdil i jeden z místních, Martin Hašek. „Na Lipnici je problém, že lidé musí kvůli vyvážet jímky neustále volat fekální vůz. My díky tomu, že provozujeme restauraci, máme čističku odpadních vod, ale jsme jedni z mála. Navíc její provoz je poměrně náročný, protože jsou s ní každou chvíli nějaké technické problémy,“ svěřil se.

Na kanalizaci se proto těší. „Je tady opravdu potřeba. Všem se nám velmi uleví, až bude,“ konstatoval pravnuk slavného spisovatele Jaroslava Haška, který je s Lipnicí neodmyslitelně spjatý.

Sto milionů

Vzhledem ke zmíněným komplikacím nepůjde o úplně lacinou investici. Podle lipnického starosty může přesáhnout sto milionů korun. „Počítáme s dotací, ale i tak budeme muset zaplatit mnoho milionů z úvěru. Musíme vše pečlivě zvážit, protože bychom městečko neradi uvrhli do potíží. Doba je opravdu složitá. Jdeme však krok za krokem vpřed a blíží se okamžik, kdy se budeme muset se vší zodpovědností rozhodnout,“ podotkl Rafaj.

Jedním z možných řešení by mohla být etapizace stavby. „Část k Dolnímu Městu bude gravitační, tam to poteče samo do čističky, která bude právě v těchto místech. Naopak část směrem k Okrouhlici bude přečerpávaná. Uvažujeme o tom, že bychom je nedělali naráz, ale kvůli penězům rozdělili do různých časových období,“ prozradil starosta.

V současné chvíli už mají územní rozhodnutí a dokončují stavební projektovou dokumentaci. „Hned, jak bude kompletní, zažádáme o stavební povolení. Náš záměr je v případě kladného klíčového rozhodnutí zastupitelstva mít letos na podzim vysoutěženého zhotovitele stavby a požádat o dotaci,“ nastínil Rafaj.

Problém se skalnatým podložím řešili také v Havlíčkově Borové, kde už kanalizaci téměř dokončují. „U nás ovšem šlo jen o jednu ulici. I tak nám ale s malými přestávkami zabrala skoro půl roku. Hrabali jsme ve třímetrové hloubce, z čehož dva a půl metru tvořila skála,“ zavzpomínal starosta Borové Přemysl Tonar.

Stavbu kanalizace, kterou zahájili v roce 2019, to ale nijak nezbrzdilo. „Dalo se s tím počítat, protože už projekt řešil dvaceti procentní výskyt skály. V současné chvíli máme hotových zhruba osmdesát procent stavby. Letos bychom měli kolaudovat jak kanalizaci, tak čistírnu odpadních vod,“ dodal Tonar s tím, to pro obec znamená investici přes osmdesát tři milionů bez daně.