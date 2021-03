Ten kdo se po cyklostezce projede, poruší pravidla locdownu. „Cyklista z Přibyslavi může podle vládního nařízení jet pouze do Ronova a dál už ne,“ sdělil starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

To samé platí pro sportovce z opačné strany. „Šikana co nikam nevede. Nechápu, jak bych při jízdě na kole po cyklostezce mohl někoho nakazit koronavirem,“ poznamenal Pavel Prchal, který na cyklostezku jezdí pravidelně. Od pondělí 1. března může na dlouhou jízdu zapomenout.

Jak dodal starosta Kamarád, město Přibyslav nebude na cyklostezce stavět zátarasy. „Žádné výstražné pásky ani ozbrojené hlídky. To ať si zajistí vláda, když si locdown odhlasovala. Spoléháme na lidský rozum,“ podotkl starosta. Na webu města najdou obyvatelé Přibyslavi jen mapu v jakém úseku se pohybovat, aby se nedostali do rozporu s vládním nařízením.

Věřící z obce Bělá na Ledečsku chodí na faru do Bohdanče v okrese Kutná Hora. Teď si musí návštěvu rozmyslet nebo hledat útěchu ve svém okrese v Ledči nad Sázavou. „Těm, co by potřebovali něco důležitého projednat jen se mnou, ať už pohřeb nebo křest, bych dal potvrzení. To snad není problém,“ zamyslel se farář Kristián Damián Vrchovský.

Petr Kotting bydlí v Golčově Jeníkově, ale když něco potřebuje, jezdí do Čáslavi v sousedním okrese. „Hodně lidí z Jeníkova to má stejně. Já jedu do Čáslavi ve středu. Napsal jsem prohlášení, že musím k doktorovi, když mě zastaví policie, tak jim ho ukážu, jsem v důchodu mě o nic nejde,“ konstatoval Kotting.

Co nařizuje lockdown



Omezení pohybu začalo platit od půlnoci z neděle na pondělí. Mezi okresy se mohou lidé pohybovat pouze v odůvodněných případech – za prací či třeba kvůli zajištění péče o dítě. V rámci jednoho okresu pak mohou jet třeba na nákup. A sportovat mohou jen v rámci katastru obce.

Obec Zajíčkov leží v okrese Pelhřimov, do Pelhřimova to je, co by kamenem dohodil. Do své místní části Rovná, která patří k Zajíčkovu, je to přes silnici, navíc Rovná sousedí s katastrem Častrov. „K nám chodili na procházky lidé z Pelhřimova. My zas chodili do Rovné u Častrova. Je to trošku komplikované, ale snad problémy kvůli procházkám nebudou, uvidíme,“ poznamenal starosta Milan Průcha.

Ani v samotném Pelhřimově nemají z lockdownu radost. Město Pelhřimov je soustava od sebe oddělených území. Aby se tak lidé dostali do jiné části obce, musí mnohdy její katastrální území opustit.

Celkem 350 policistů v terénu dohlíželo na Vysočině 1. března v první den lockdownu na dodržení vládou vyhlášených opatření. „ Policii od úterý posílí pro asi 200 vojáků a zaměstnanců celní správy. Budou sloužit ve společných hlídkách s policisty,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

V Kraji Vysočina policie vytipovala několik desítek kontrolních stanovišť. „Zatím nikdo nařízení neporušil,“ sdělila policejní mluvčí v pondělí odpoledne výsledky prvních kontrol. Šlo zejména o místa, kde se nacházejí hranice mezi okresy, případně hranice mezi kraji. Současně s kontrolami volného pohybu mezi okresy kontrolovala policie dodržení nošení respirátorů a uzavřené provozovny.