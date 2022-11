Kámen z pohledského lomu je unikátní. To potvrdil Tomáš Bína, ředitel pro báňský inženýring a životní prostředí ze společnosti Českomoravský štěrk, která je součástí nadnárodní skupiny HeidelbergCement. „V lomu Pohled se nám podařilo objevit ložisko velmi kvalitního kamene, který splňuje náročné požadavky na výstavbu a rekonstrukce železničních tratí. Proto jsme v rámci stávajícího územního rozhodnutí požádali o dílčí prodloužení těžby, které navýší životnost lomu o jeden až dva roky,“ upřesnil ředitel. Objev nepovede podle Bíny k plošnému rozšíření lomu ani k navýšení objemu těžby.

O postupném útlumu těžby u Pohledu a zavření kamenolomu se uvažuje už dlouho. Zatím nepadlo konkrétní datum. Před šesti lety jeho provozovatel, společnost Českomoravský štěrk, předpokládal, že lom v roce 2023 čeká rekultivace, mluvilo se dokonce o zatopení. Podle informací Deníku vyjde z pohledského lomu až 250 tisíc tun kamene za rok, ale suroviny pomalu ubývá.

Dražší odpady: v Brodě si připlatí o více než stovku, ve Světlé ceny zůstávají

Ředitel Bína si myslí, že by uzavření lomu mělo negativní dopad na oblast stavebnictví hlavně na Vysočině. Není za něj totiž náhrada. „Obzvláště kritická situace může zavládnout právě v oblasti nejkvalitnějšího drážního kameniva, které se vyskytuje jen v několika lokalitách. A Kraj Vysočina má oproti ostatním regionům tu nevýhodu, že nemůže stavební kámen nahrazovat štěrkopískem, protože již nemá na svém území jedinou pískovnu,“ zdůraznil Bína.

Shodou okolností právě kolem pohledského lomu vede železniční trať Pohled, Přibyslav, Žďár nad Sázavou, kterou čeká v nejbližší době náročná rekonstrukce. A ta se bez kvalitního kamene neobejde.

Pro obec Pohled má lom spíš historický význam. „Těžit se tady začalo krátce před druhou světovou válkou, lom sloužil jako zdroj kamene pro výstavbu nové železnice. Za války byla stavba tratě přerušena, netěžilo se proto ani v lomu, teprve po válce těžbu obnovili," řekla Deníku kronikářka obce Pohled Martina Bořilová. Podle starosty Pohledu Milana Klementa mnoho místních v lomu nepracuje.

Historie pohledského lomu

Sahá do třicátých let dvacátého století. Leží u železniční tratě z Německého (dnes Havlíčkova) Brodu do Žďáru nad Sázavou. Kámen se tu původně těžil ručně a přepravoval pomocí vozíků. Z kamenolomu se bral kámen na stavbu rychlíkové tratě z Brodu na Brno ve čtyřicátých letech. V roce 1953 byl provoz kamenolomu ukončen. Ne na dlouho. K obnovení těžby došlo v roce 1959. Roku 1961 byl proveden první komorový odstřel. Kamenolom je zajímavý i pro geology a mineralogy.