Sympatický výherce přiznal, že ani moc nepočítal s tím, že by mohl vyhrát. „Ale byla ta možnost, tak jsem se zaregistroval a pak jsem na to zapomněl,“ usmál se při vzpomínce na objednání pátečního Pelhřimovského deníku na celý rok pro otce, který žije v Horní Cerekvi. „Chtěl jsem, aby měl přehled o dění ve svém okrese, na Pelhřimovsku, to ho zajímá nejvíce. V novinách bude mít také televizní program,“ vysvětlil svou volbu Lukáš Foit.

Další roky by přitom nemuselo zůstat jen u pátečních novin. „Třeba to rozšíříme i na další dni. Záleží na tátovi, on to měl tentokrát jako překvapení, ale mohlo by se mu to líbit,“ odhadl Lukáš Foit. Novou televizi jeho otec nechtěl, tak ji dostala dcera. „Je jí patnáct let, televizi odmítala, že ji nepotřebuje, ale teď je ráda, že ji má v pokoji,“ potěšilo šťastného výherce.