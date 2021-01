Už třetí nemocnice na Vysočině žádá o pomoc armádu. „Nemocnice Pelhřimov dnes ráno prostřednictvím svého zřizovatele Kraje Vysočina požádala o pomoc Armádu České republiky,“ potvrdila mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová. Důvodem pro vyžádání deseti vojáků do provozu nemocnice je rostoucí počet pozitivních zaměstnanců nemocnice. „Vojáci by měli nemocnici vypomoci v termínu od 11. do 25. ledna,“ sdělila Alexandra Knapová.

V pelhřimovské nemocnici už vojáci v loňském roce vypomáhali. „Jedenáct vojáků nám pomáhalo především na odděleních, kde byla vyžadována pomoc kvůli závažnosti stavů pacientů s nákazou Covid-19. Tedy na oddělení ARO, urgentním příjmu a lůžkových odděleních v režimu covid zóny,“ sdělila Knapová.

Na zmíněných oddělením by tedy vojáci měli vypomáhat i teď.

S diagnózou Covid-19 se v Nemocnici Pelhřimov aktuálně léčí osmnáct tamních zaměstnanců a další tři jsou v karanténě.

Lůžka covidových oddělení jsou v nemocnici v tuto chvíli zaplněná z jednašedesáti procent. „To znamená, že máme třiatřicet nemocných a pro covidové pacienty máme vyčleněno čtyřiapadesát standardních lůžek. Na umělou plicní ventilaci je připojeno pět osob. Celkový počet těchto lůžek je devět,“ informovala mluvčí nemocnice.

Koncem týdne se už vojáci zapojí do práce v jihlavském zařízení. „Téměř stovka zaměstnanců je aktuálně mimo kvůli covidu. Jsou to ale zaměstnanci napříč spektrem, nejedná se pouze o zdravotníky. Hodně zasažená je však interna. Proto jsme požádali o pomoc armádu, která nám vypomůže. Vojáci budou jako sanitáři pomáhat s různými pomocnými pracemi. Osm vojáků by mělo přijet v pátek. Zatím by u nás měli být do 21. ledna,“ komentovala mluvčí Monika Zachrlová.

Stavy nemocných v jednotlivých nemocnicích



Havlíčkův Brod

Pacienti 91 , 5 na ARO, 5 JIP

Zaměstnanci: 32 nemocných, 2 v karanténě



Jihlava

Pacienti 57 , 7 těžký průběh, 18 středně těžký stav

Zaměstnanci: téměř 100 nemocných



Nové město na Moravě

Pacienti: 76, 6 na plicní ventilaci, 6 na kyslíkové terapii

Zaměstnanci: 14 nemocných, 1 v karanténě



Pelhřimov

Pacienti: 36, 6 na plicní ventilaci

Zaměstnanci: 16 nemocných, 4 v karanténě



Třebíč

Pacienti: 64, 4 na plicní ventilaci

Zaměstnanci: 22 nemocných, 4 v karanténě

Příslušníci armády by mohli zamířit i do nemocnice v Havlíčkově Brodě. „Máme hodně pacientů, zatím to zvládáme i přes personální oslabení, mimo je dvaatřicet zdravotníků, dva jsou v karanténě. Přesto jsme se dnes rozhodli požádat Armádu České republiky o vyslání pomoci pro některé lůžkové stanice. O počtu jednáme, zatím nevíme, kolik nám jich budou moci poslat,“ uvedla mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Některé nemocnice musely kvůli rostoucím číslům navýšit i lůžkové kapacity. „Plní se rychleji. Minulý týden jsme rozšířili kapacitu na čtyřiapadesát standardních lůžek a v současné době neuvažujeme nad dalším rozšiřování. Ale situace se mění ze dne na den,“ sdělila mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Podobně je tomu i v Havlíčkově Brodě. „Sledujeme nárůst, proto jsme opět museli převést některé stanice, které již byly covid negativní, zpátky na covidové,“ doplnila Černo.

Další místa vyčlenila i jihlavská nemocnice. „Tento týden jsme rozšířili červenou zónu pro covidové pacienty. Kapacitu ale ještě máme. Lůžka se plní rychleji než v prosinci, aktuálně máme sedmapadesát covidových pacientů,“ popsala Zachrlová.

Nárůst hlásí i v Novém městě na Moravě. „Pociťujeme to od pětadvacátého prosince, kdy jsme měli pětapadesát pacientů. Ke čtvrtému lednu už máme šestasedmdesát nemocných na standardních lůžkách, dalších dvanáct je v intenzivní péči, šest z nich je na plicní ventilaci a šest na kyslíkové terapii, kdy dýchají sami skrze kyslíkovou masku,“ řekla mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

Dostatek postelí zatím hlásí shodně nemocnice v Třebíči. „Lůžkové kapacity máme připravené tak, jak to bylo na podzim. Všechno nám zůstalo, takže volná lůžka zatím máme. K úterý evidujeme čtyřiašedesát pacientů, momentálně jich je šest na JIP a čtyři jsou na plicní ventilaci. Začíná se nám plnil i ARO,“ sdělila mluvčí Jitka Mácová.