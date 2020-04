Kopec Kadlečák u Světlé nad Sázavou, na kterém se přes zimu běžně prohání lyžaři, nabídne už druhým rokem vyžití i v létě. Od pátku 1. května se mohou zájemci projet na horských kárách nebo koloběžce.

Adrenalinová atrakce na Kadlečáku u Světlé nad Sázavou. | Foto: Jaroslav Kaiser

„Budeme tu vždy o víkendech a svátcích, a to od deseti do osmnácti hodin. Kdo by chtěl přijít v týdnu, musí udělat skupinku a předem se objednat,“ přiblížil předseda lyžařského spolku Kadlečák Jaroslav Kaiser.