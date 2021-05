Není určený jen důchodcům, ale i lidem se zdravotním postižením. Cukrovkářům nebo srdcařům. Seniorská obálka podle mluvčí městského úřadu ve Světlé Blanky Sedlákové už tři roky pomáhá důchodcům i postiženým v situaci, kdy je ohroženo jejich zdraví a život, doma i venku.

S projektem přišlo původně Ministerstvo vnitra. Seniorská obálka je vybavená informacemi o očkování majitele a jeho zdravotním stavu. „Existují dvě varianty. Větší formát který si mohou lidé nalepit doma na vnitřní stranu dveří nebo na dveře od ledničky. Nyní existuje i verze do kapsy,“ upřesnila Sedláková.

Seniorská obálka.Zdroj: Město Svatlá nad SázavouKartička má rozměr necelých deset centimetrů vejde se do peněženky i do kapsy. Nejenom důchodce, ale i člověk se zdravotním postižením ji může mít neustále při sobě, což usnadní práci například záchranářům nebo policistům. Seniorské obálky, neboli I.C.E. karty (In Case of Emergency, z angličtiny, lze použít v případě nouze).Vytištěnou kartičku si mohou zájemci vyzvednout v pokladně a podatelně městského úřadu ve Světlé nad Sázavou. Podle Sedlákové jich má úřad k dispozici asi třicet.