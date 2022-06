Místostarostu Michaela Omese zajímalo, jestli školka zvládne přijmout děti ukrajinských uprchlíků, aniž by se domácí v Přibyslavi museli obávat, že kvůli malým Ukrajincům nebude ve školce místo pro jejich děti. „Děti z Ukrajiny přijímáme nad stanovený počet dětí ve třídě. Takže nikomu místo nezaberou,“ zdůraznila Maloušková.

Stejně k přijímání ukrajinských dětí přistupují i další mateřské školy podle speciálního zákona Ministerstva školství lex Ukrajina.

Na dovolenou z Vídně: až na letiště začnou jezdit z Brodu přímé vlaky

To ale některé matky rozladilo. „Proč to nešlo před válkou na Ukrajině? Najednou to jde,“ podivila se Martina Zelenková z Havlíčkova Brodu.

V Havlíčkově Brodě vyhlásili termín zápisu pro ukrajinské děti do mateřské školy na pátek 17. června v době od dvou do tří odpoledne. Zápis je pouze pro děti uprchlíků. „Netušíme kolik dětí k zápisu přijde. Uvidíme až na místě. Do adaptačních skupin v Brodě chodí asi dvacet dětí, ale to je nepotvrzená informace,“ řekla ředitelka Štěpánka Sýkorová z mateřské školy Korálky.

Jak vysvětlila, podmínkou účasti na zápisu je potvrzení o očkování od českého lékaře pro dítě mladší pěti let. „Netušíme kolik ukrajinských rodin může tu podmínku včas splnit a jestli našly lékaře, který jejich dítě naočkuje,“ dodala ředitelka.

Podle informací Kraje Vysočina neexistuje zatím žádná přesná evidence dětí z Ukrajiny ve věku, kdy by měly do mateřské školy nastoupit. „Takovou statistiku nevedeme, tuto chvíli nás k tomu nic neopravňuje. Přibližná čísla není schopen říci v tuto chvíli nikdo už i proto, že čísla potenciálních školáčků porostou,“ sdělila mluvčí kraje Jitka Svatošová