Už pětasedmdesát. Tolika let se letos dožívá malíř a grafik Josef Saska, rodák z Havlíčkova Brodu. Jeho osobu a dílo připomíná panel ve Svatovojtěšské ulici v Havlíčkově Brodě.

Josef Saska absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze a je členem prestižního Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Nejvíc grafik a kreseb pořídil ve čtyřech městech svého srdce - ve Světlé nad Sázavou, Praze, Paříži a Dobříši. Na své umělecké pouti se setkával osobně s lidmi, které většina z nás zná jen z učebnic.

Josef Saska vytvořil kromě stovek obrazů a grafik rovněž několik návrhů na série poštovních známek s tématikou hub, květin nebo dravých ptáků. Jeho díla znají v celé Evropě. Do velkého světa vykročil v pouhých šestnácti letech, když se vydal do Prahy studovat.

Významným mezníkem jeho uměleckého života byla studia v Paříži. „Koncem 70. let jsem dostal skvělou možnost studovat jako stipendista pařížskou L’Academie Goetz u profesora Henri Goetze. Pobyt v Paříži byl pro mě nesmírně důležitý. Do Francie jsem přijel v době, kdy tam stála na vrcholu umělecká avantgarda a otvíralo se slavné Centre Pompidou. Bylo to, jako když se člověk nadechne čerstvého vzduchu. U nás jsme byli hlavně pod vlivem socialistického realismu. Informace o jiných uměleckých stylech jsme pracně hledali v knihovnách,“ řekl v jednom rozhovoru Deníku.

Samostatných výstav měl Josef Saska víc než padesát, na dalších desítkách výstav se podílel. Na různých místech Evropy i ve světě. Výstava na kterou nejraději vzpomíná byla jedna z prvních výstav v Center des etudaints v Paříži a později v La Ferte sous Jouarre. Výstava měla název Pohledy odjinud. Vystavoval tam kolekci svých červených obrazů.

Josef Saska není letos jediný významný umělec, kterého si Brod letos připomíná. Další je Venda Truhlářová, příbuzná Jana Zrzavého, která by letos oslavila stovku. Na seznamu jubilantů je i Otakar Štáfl nebo grafik Daniel Reynek.