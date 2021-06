Kam jinam než na Vysočinu. Moc se mi tu líbí. Příroda je tu ještě nezkažená. Rybníky ke koupání, ticho a klid, pochvaloval si Aleš Valenta, který jezdí na Vysočinu do kempů na dovolenou každý rok. A není sám. Ještě nezačala sezona a některé kempy na Vysočině už hlásí obsazeno.

Přeplněný kemp Stvořidla a soutěž o nejchytřejšího psa v kempu Moře na rybníku Řeka Krucemburk. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Stálí hosté si to namířili i letos do areálu Moře u rybníka Řeka u Krucemburku. Provozovatelka Kateřina Zavadilová už zaplnila do poslední kolonky seznam volných chatek. Další místa jsou už jen v kempu pod stany nebo v karavanech. Řeka nabízí ubytování hlavně v kajutách, chatkách nebo zděné ubytovně.