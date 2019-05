Proti premiérovi protestovaly všechny věkové kategorie. Na havlíčkobrodskou demonstraci poprvé zavítal také student gymnázia Tomáš Beránek. „Chtěl jsem se zúčastnit i předchozích demonstrací, ale měl jsem před maturitou a nemohl jsem. Vláda premiéra Babiše je přinejmenším zvláštní a nemyslím si, že to, co dělá, je správné,“ řekl Beránek.

Úterní protest získal podporu bývalého předsedy vlády, dlouholetého místopředsedu Senátu Parlamentu České republiky a senátora za obvod Havlíčkův Brod Petra Pitharta. Ten se však ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Vzkaz od něj přečetl Milan Pilař.

„Kdyby mi to zdraví dovolilo, přijel bych za vámi a promluvil k vám tváří v tvář. Za sedm let od doby, kdy jsem se vrátil zpět na školu, se mnoho změnilo. Bohužel nejen k lepšímu. Celou zemi drží dnes v šachu trestně stíhaný premiér a popravdě řečeno také jeho voliči. Ti však říkají, že jim to tak moc nevadí, protože jiní jsou ještě horší. To je ale zoufalecká odpověď,“ začal číst Pilař.

Petr Pithart uvedl ve své zprávě i podobnou situaci z jiného státu. „Trestně stíhaného premiéra mají, pokud vím, jen v Izraeli. Však jsou tam také deseti tisíce lidí v ulicích. A také naše ulice a náměstí se probouzejí a lidé na nich volají, že jim to vadí. Čekáme na vás, Havlíčkobroďáci, a na to, jak vaše ‚nám to vadí‘ vyřídíte do menších obcí kolem vás. S trestně stíhaným premiérem se nelze nikdy smířit,“ pokračoval Pilař.

„Na závěr, co musíme bránit za každou cenu, a to veřejnoprávní média – Českou televizi a Český rozhlas – a státní žalobce. To oni mají žalobu na premiéra a teď už několik týdnů váhají, mají-li ji předat dál. Ať si nikdo nedělá iluze, že se na ně nečiní nátlak. To lze dělat několika neviditelnými způsoby. Nedáme svobodu slova a nedáme státní žalobce, nám to totiž vadí,“ dodal Pilař za bouřlivého potlesku.

Druhým řečníkem byl jeden z organizátorů Petr Kletečka. „V posledním vydání časopisu Týden vyšel rozhovor s Andrejem Babišem, kde o sobě říká ‚Jsme jako Masaryk‘. Napadlo mě, že svět se zbláznil a prvního dubna už bylo před dvěma měsíci. Andrej Babiš nám o sobě může říkat, co chce. Jeho problém je, že známe jeho činy. Babiše a Masaryka kromě vůdčí role v čele tohoto státu totiž nespojuje vůbec nic,“ prohlásil Kletečka.

„Zatímco Masaryk vytvářel krédo ‚nebát se a nekrást‘, Babišova politická kariéra by se dala shrnout pod heslo ‚nebát se lhát a krást‘. Normálního člověka nenapadne sáhnout po věci, která mu nepatří. Andreje Babiše nikoliv,“ rozhořčil se Kletečka.

„Skutečnost, že premiér této země je trestně stíhán by ještě před pěti lety byla považována za sci-fi, dnes je to realita. Trestně stíhaný premiér nemá stát v čele vlády, ale má obhájit svoji nevinu před nezávislým soudem. V opačném případě dělá premiér z České republiky jeden velký Kocourkov. Andrej Babiš jednou skončí, možná ne hned, ale je možné, že tyto protesty povedou k pádu vlády, protože společnost je v pohybu,“ přemítal Kletečka.

Pokud Andrej Babiš nerezignuje, sejdou se Havlíčkobroští na náměstí znovu. „Jsme připraveni sejít se v úterý 11. června od 18 hodin opět tady na Havlíčkově náměstí,“ uzavřel úterní setkání další z organizátorů Ondřej Rázl.