Hana Bínová 57 let úřednice

V Herálci je klid, čistá příroda. Obec nabízí skoro to, co město. Máme tu kadeřnici, poštu, doktora, dokonce i veterináře. Jeden obchod, ale dobře zásobený, takže tam koupíme i maso. Samozřejmě tady máme školu i školku. Takže do města tak často nemusíme. Do Havlíčkova Brodu, do Humpolce, všude je blízko. Jen s dopravou je to horší. Jezdí tu sice autobus i vlak, ale ne moc často, protože teď s koronavirem seškrtali skoro všechno. Ttakže kdo nemá auto, má problém si do města zajet, když je třeba. Ale ti, co auto nemají, s tím jsou většinou smíření a dovedou si poradit.