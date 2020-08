„Na dva půl měsíce se dětské oddělení přestěhovalo do náhradních prostor očního oddělení a na oddělení ušní nosní krční. Důvodem je stavba nové vzduchotechniky a klimatizace na lůžkové pokoje,“ vysvětlila důvody stěhování mluvčí nemocnice Petra Černo.

Jak zdůraznila, klimatizace umožní regulovat teplotu vzduchu na celém dětském oddělení, což bylo dosud možné pouze na jednotce intenzivní péče a stanici intermediární péče která pečuje o nedonošené novorozence.

„Stavbu klimatizace můžeme uskutečnit za finanční podpory Kraje Vysočina, který je zřizovatelem nemocnice,“ zdůraznila mluvčí Černo. Náklady na klimatizaci dosahují částky 9,7 milionu korun bez daně.

V náhradních prostorách setrvá dětské oddělení zhruba do poloviny října. Součástí akce jsou i nutné stavební úpravy v budově. „Například zásahy do elektroinstalace a zajištění požární bezpečnosti. Stavební úpravy se odehrají převážně uvnitř hlavní budovy v pátém a šestém patře. Částečně zasáhnou do střechy. Nad střechu ústí od vzduchotechniky takzvané výdechy,“ upozornil provozně technický náměstek ředitele nemocnice Josef Tvrdý.

Jak doplnila mluvčí Černo, stěhování oddělení nemá vliv na ambulantní péči ani na potřebné operace. "Plánované operace poběží v předpokládaném rytmu za pomoci oddělení dospělých chirurgie, ortopedie nebo gynekologie. Ani telefonní čísla se nemění," dodala Černo.