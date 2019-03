Prezentace je do 08.45 hodin. V turnaji budou ceny od sponzorů pro všechny hráče. Je to už jediný turnaj v Havlíčkově Brodě. Na nějž se sjíždějí hráči ze širokého okolí. V loňském roce si přijelo zahrát mariáš rekordních 96 hráčů. Startovné 250 korun včetně ceny obědu.Hraje se dvouhlavými kartami, pět kol po padesáti minutách, bez povinností, hodnotné ceny od našich sponzorů, ukončení do 16.00 hodin. Neplatné mince dodá pořadatel. Výhry se po ukončení kola a zaevidování vracejí, nikdo nic skutečně neprohraje.