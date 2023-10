Medaili Za zásluhy obdržela v roce 1995 od prezidenta Václava Havla, prezident Petr Pavel jí předá ocenění vyšší, a to Řád T. G. Masaryka.

K tematice státního svátku a vzniku samostatného Československa si můžete přečíst článek o tom, jak místo oslav mnozí lidé na Třebíčsku truchlili. Proč? To se dozvíte zde.

Na Vysočině prožila zpěvačka zásadní okamžiky života. Podepsala tady Chartu 77, ale také prožila osobní zklamání, když se dozvěděla, že ji druhý manžel režisér Jan Moravec podvádí a pořídil si dítě s jinou. Zažila tady ale i velké štěstí, když se jí v roce 1979 narodila jediná dcera Kateřina.

Domek u řeky, kde slavná zpěvačka žila, je dneska už k nepoznání. „Původní dům prakticky zmizel. Zůstaly z něho možná jenom sklepy,“ řekl Deníku starosta Milan Klement. Původní domek byl podle starosty v poměrně chudobnějším stavu. Měl jen suchý záchod, v domku nebyl ani vodovod. Jak se zpěvačka Marta Kubišová do Pohledu dostala, upřesnil její bývalý soused Josef Sibera.

„Byla to taková trojsměna. Domek, kde paní Kubišová bydlela, patřil mým příbuzným. Jmenovali se Langpaulovi. V Havlíčkově Brodě se tehdy uvolnil byt. Majitel se stěhoval do Prahy. Langpaulovi se nastěhovali do bytu v Brodě a volný domek koupila paní Kubišová,“ upřesnil Sibera.

Že Marta Kubišová mohla v Pohledu domek koupit, byla podle Sibery zásluha tehdejšího tajemníka Místního národního výboru Pohled Antonína Ondráčka. „Ondráčkovi zpěvačce hodně pomáhali. Tajemník na to ale doplácel, protože pomocí Kubišové se znelíbil tehdejší státní moci,“ poznamenal Sibera.

Na otázku, jaká sousedka byla slavná zpěvačka, Sibera odpověděl jednoznačně: „Skvělá.“ Syn Josefa Sibery byl vrstevník dcery Marty Kubišové. Hráli si spolu. Siberovi a další sousedé měli zpěvačku rádi a snažili se jí pomáhat. Posekat zahradu, opravit střechu.

„Paní Kubišová milovala zvířata. Občas byla až trochu naivní. Choval jsem tehdy včely. Paní Kubišová k nám přišla a měla na dlani malou včeličku, prý ji našla napůl utopenou v louži, a doufala, že ji zachráním,“ vzpomínal soused, který v době, kdy byla Marta Kubišová mimo Pohled, pečoval o její kočky.

Občas zpěvačku vezl na nákup do Jihlavy. „Měla bratra v cizině, dostávala od něj peníze, tak si občas mohla něco dopřát v Tuzexu,“ dodal.

Současný starosta Milan Klement se s Kubišovou občas v Pohledu potkal. „Ale to jsem byl skoro ještě dítě. Věděl jsem jen, že u nás bydlí Marta Kubišová a kdo to je. Občas jsme se potkali a pozdravil jsem ji,“ zavzpomínal.

Osoba Marty Kubišové je známá i některým daleko mladším obyvatelům Pohledu. Studentka Leona Dvořáková vysvětlila Deníku, kde zpěvačka v Pohledu bydlela. „Vím, kdo je Marta Kubišová, vím, že žila v Pohledu. Její písničky si ale nepouštím, moc je neznám. Jen je občas slyším někde v rozhlase,“ upřesnila.

Podle Josefa Sibery si Kubišová v Pohledu moc klidu neužila. „Pořád ji někdo ze Státní bezpečnosti sledoval. Říkali jsme jim batůžkáři. Maskovali se jako turisté, ale co jsou zač, na nich bylo vidět na první pohled,“ dodal s úsměvem. STB vedla o Martě Kubišové zvláštní složku pod heslem Chalupnice.

Za Martou Kubišovou jezdil na návštěvu třeba herec Pavel Landovský nebo Václav Havel. Signatář Charty 77 bezpečnostní analytik a disident Jan Schneider z Havlíčkova Brodu Martu Kubišovou také občas navštívil. Pamatuje na ni jako ženu s nádherným hlasem a obrovskou vnitřní silou.

Ocenění a vyznamenání pro Martu Kubišovou • 1995: Medaile Za zásluhy II. stupně – státní vyznamenání ČR – předávajícím byl prezident republiky Václav Havel • 1998: Čestná medaile T. G. Masaryka – předávajícím byl Emil Ludvík • 2002: Medaile svatého Václava – předávajícím byl kardinál Miloslav Vlk • 2012: Řád čestné legie – udělena hodnost Rytíř za „vynikající přispění k politické svobodě“, francouzské státní vyznamenání • 2015: Dáma české kultury – ocenění a titul Ministerstva kultury ČR (předáno ministrem kultury Danielem Hermanem) • 2015: Záslužný řád Velkovévodství lucemburského – udělena hodnost Rytíř • 2017: Medaile za zásluhy města České Budějovice – udělená a předaná primátorem města Jiřím Svobodou • 2018: Řád Bílého dvojkříže druhé třídy – udělil slovenský prezident Andrej Kiska • 2021: Kamenná medaile Kraje Vysočina – udělena hejtmanem kraje Vítězslavem Schrekem • 2022: Uvedení do Síně slávy Českého rozhlasu – uvedena generálním ředitelem Reném Zavoralem

„Obdivuji ji za to, jak se dokázala poprat s osudem a nezahořkla. Zlatá slavice, slavná zpěvačka skončila na vesnici v domku se základním vybavením a máchala plínky v řece. To by zvládl jen málokdo. Marta Kubišová ale kolem sebe šířila pozitivní energii. I když mi občas připadala až trochu naivní,“ poznamenal.

Jak chutná moc, poznala sama zpěvačka i v situaci, kdy chtěla ve svých šestatřiceti letech pokřtít dceru Kateřinu a hledala kněze. „Nikdo v okolí se nenašel. Až páter Josef Jakubec ve Štokách,“ vzpomínala zpěvačka. Křest se odehrál pod dohledem STB ve Štokách v kostele svatého Jakuba Staršího. Farář si za to podle historičky Aleny Jindrové vysloužil přeložení až na severní Moravu, kde brzy zemřel.

V Pohledu se slavné zpěvačce také rozpadlo druhé manželství.„S Káťou jsem byla na chalupě na Vysočině, Moravec tehdy zůstal v našem pražském bytě. Když jí byl zhruba rok, zazvonil telefon a v něm se ozvalo: Gratulujeme k další dceři. Tak jsem na Moravce vystartovala. A on, že mu tu skriptku z Barrandova dali do postele estébáci už těhotnou. To jsem už ale jako vtip vážně nebrala. Požádala jsem o rozvod a nastalo kruté období. Moravec začal vyhrožovat, že jestli žádost nestáhnu, připraví mě o naši Káťu. Naštěstí měl soud jeho paternitu a ukázalo se, že Markéta je jeho. Rozvedli nás,“ prozradila zpěvačka ve svých pamětech.

Dům v Pohledu prodala v roce 1996. Nový majitel ho celý přestavěl. Na Vysočinu se Marta Kubišová občas vracela. Byla například první patronkou koňské benefice pro hippoterapii v psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod.