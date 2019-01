Chotěboř – Mnoho lidí rozhořčila zpráva, že se Chotěboř chystá rozmisťovat po městě několik nových radarů na měření rychlosti. Ve skutečnosti vedení města plánuje přidat jen jeden jediný.

Médii proběhla zmínka o tom, že se Chotěboř chystá přidat až deset nových radarů. To se několika internetovým diskutujícím příliš nelíbilo. „Tohle ‚mýtné‘ miluju, většinou se vyskytuje někde v poli za vsí, 10 metrů za značkou začátek obce a peníze z pokut plynou do soukromých kasiček místo do obecních,“ rozhorčil se Pavel Strakoš.

„Takhle to začíná a končí to totálními sledovacími systémy, jako mají v Číně. Požádal bych podle zákona o svobodném přístupu k informacím Policii ČR o vyjádření, kolik nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí v těchto částech v minulých letech došlo. Aby se vidělo, jestli je to opravdu kvůli bezpečnosti, nebo kvůli rýžování peněz,“ ozval se Pavel Kafka.

Diskutuje se jen o Havlíčkově ulici. „Uvažuje se o jedné lokalitě, ale to jsou skutečně velmi počáteční úvahy. Navíc to nemusí nutně znamenat nový měřený úsek. Dokážu si představit situaci, kdy se vedení města shodne na tom, že nově vytipovaná lokalita je vhodnější, ale nebude chtít navyšovat počet měřených úseků. O tom všem teprve budeme jednat,“ uvedl na pravou míru místostarosta Chotěboře David Šafránek.

Kdy a pokud vůbec se ve městě nové zařízení na měření rychlosti objeví, zatím není jisté. Vše je teprve ve fázi příprav. „Pokud někdy přibudou, tak poté, co o celé věci rozhodnou radní a o tom samozřejmě budeme včas informovat. A navíc, a to v debatě o radarech moc nezaznívá, je třeba na to dát důraz, úseky pro měření musí povolit Policie ČR, což rozhodně není automatické, spíše naopak,“ přemítal Šafránek.

V současné době má Chotěboř dvě úseková měření rychlosti, a to jeden přímo ve městě a druhý v místní části Bílek. „Já obecně nejsem příznivcem přílišných kontrol, ale pokud skutečně chceme snížit počet vozidel, která překračují povolenou rychlost, toto řešení je ideální. Například proto, že řidič má možnost, pokud si uvědomí, že rychlost překročil, svou jízdu úsekem přizpůsobit tak, aby jeho průměrná rychlost nepřekročila povolený limit,“ pověděl místostarosta.

Za loňský rok v Chotěboři překročilo rychlost 9 300 řidičů, kteří na pokutách zaplatili kolem pěti milionů korun. Tyto peníze ale rozhodně nepůjdou na výstavbu nových radarů. „Jednak v rozpočtu nerozlišujeme peníze dle původu a především, a to bych opět rád zdůraznil, v tuto chvíli jsme pouze vypsali veřejnou zakázku na výběr dodavatele, který nám dodá měřící zařízení pro dva a více úseků dle potřeby,“ podotkl Šafránek.

O úsekové měření v minulém volebním období projevily neoficiální zájem i okolní obce. Konkrétně se jedná o Borek, Novou Ves u Chotěboře, Sobíňov a Ždírec nad Doubravou. „Předběžně jsme se se zastupiteli dohodli, že bychom o ně měli zájem, ale o všem se teprve bude jednat,“ sdělila starostka Nové Vsi u Chotěboře Andrea Culková.