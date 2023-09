Další osud bývalého masokombinátu , který měl v Hodicích tradici od roku 1926, je ve hvězdách. Někteří místní by v lokalitě uvítali byty. „Dostupnost bydlení pro mladé rodiny není, menší levnější byty bych viděla jako důležité. Mohlo by tam být i dětské hřiště a více služeb, třeba pedikúra, další masáže nebo kadeřnice. Ale na to jsme asi moc malá vesnice,“ usoudila Jindřiška Andrlová. „Hodice jsou pěkná lokalita na bydlení, i dopravní dostupnost je dobrá, byty by byly fajn, určitě bych je preferovala. Ale kdyby pokračovala masna, nebránila bych se ani tomu,“ dodala Michaela Kodysová.

Jiní chtějí právě pokračování masokombinátu. Nic jiného. „Hodice, to je masna, takže chci, aby to tak zůstalo. Říká se, že mělo zájem řeznictví Zeman nebo masokombinát v Poličce, ale Agrofert to těžko prodá někomu, kdo tu bude dělat tu naší dobrou Vysočinu a konkurovat jim,“ sdělil senior, který zrovna nakupoval v obchodě v těsné blízkosti areálu masny. To je mimochodem jediné místo, kde si v Hodicích lidé mohou koupit potraviny.

Výroba salámu Vysočina v Hodicích končí. Agrofert ji přesune jinam

Starosta Hodic Josef Bakaj má ohledně budoucnosti jiný názor. Podle něj je možností k bydlení v Hodicích a okolí dost, třeba do Třeště jsou to dva kilometry a tam byty podle něj jsou. „My bychom byli nejradši, kdyby masna fungovala dál, byli tam zaměstnaní lidé a pokračovala tradice trvanlivého salámu, která tady byla od roku 1926,“ sdělil svůj postoj. Věří, že se najde movitý podnikatel, který v areálu opět nabídne zaměstnání lidem z Hodic a okolí.

O tom, že by bývalý masokombinát koupila obec, Bakaj neuvažuje. Cena je skoro třikrát vyšší než roční rozpočet. Kdysi se sice radnice poptávala, zda by Agrofert neprodal část pozemků, kterou nevyužívá. Tehdy neuspěla. A nyní si prodej celého areálu po částech už starosta ani nepřeje. „Vidím, jak dopadly areály v Třešti. Aby někdo využíval jen části nebo jednotlivé budovy, byly tam skládky autovraků a podobně, to bychom byli hrozně neradi, abychom tady měli,“ řekl.

- masna v Hodicích ukončila provoz s koncem minulého roku

- nyní je celý areál na prodej za 53 milionů

- dle Agrofertu je více variant, jak objekt využít do budoucnosti

- místní chtějí, aby tam pokračoval masokombinát, někteří by uvítali byty

Kdo by měl o areál o rozloze téměř sedmadvacet tisíc metrů čtverečních zájem a neměl miliony, může uvažovat o projájmu, v tomto případě je cena čtyři sta tisíc měsíčně. Areál lze v tomto případě využít k původnímu účelu, tedy jako výrobní, provozní a skladovací prostory, případně jako logistické zabezpečení v oblasti zemědělské výroby a potravinářství, stojí v inzerátu.

Úplně jasno ohledně budoucnosti výrobního provozu nemá ani Agrofert, pod který masna v Hodicích spadá. „Vyhodnocujeme další využití objektu v Hodicích a konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Přestože jsme pověřili realitní kancelář zveřejněním nabídky, stále platí, že odprodej objektu je pouze jednou z možných variant. Chováme se jako odpovědný vlastník a záleží nám na budoucnosti zmiňovaného objektu v Hodicích,“ sdělil mluvčí Pavel Heřmanský. Další varianty však zveřejnit nechtěl.

Video: Celý areál masokombinátu je k prodeji za třiapadesát milionů korun.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Dle informací místních už v masokombinátu nejsou stroje, po ukončení provozu se prý z budov odvážela například i nerezová umyvadla. Ostatně ani budovy z konce devatenáctého století nejsou v nejlepším stavu. Nenávratně pryč jsou už zřejmě i hodické sušárny a uzení na bukových štěpcích, dodávající unikátní chuť legendárnímu salámu Vysočina 1967, který získal řadu ocenění.

Nyní se tento salám vyrábí v Krahulčí. „Ale v Hodicích byla poslední fabrika v republice, kde salám poctivě vyvěsili. Čtrnáct dní pod ním topili bukovými štěpkami, a to už nikdo nedokáže ničím nahradit. V moderních provozech se to strká do klimatizovaných komor,“ vysvětlil Deníku loni před uzavřením masny jeden ze zaměstnanců, který si nepřál být jmenován. Deník jeho jméno zná.