Maso, nebo léky? Drahota dopadá na lidi z Havlíčkobrodska se speciální dietou

Kde na to máme brát? Kvůli rostoucí inflaci zdražují nejen běžné potraviny, ale stále víc peněz musí vytáhnout z peněženky lidé trpící cukrovkou nebo celiakií. V případě, kdy se k civilizačním nemocem přidá věk, je na problémy zaděláno. „Ceny letí nahoru. Zdražuje mouka a máslo. Maso jsme kupovali krůtí, protože je dietní. Jenže kilo krůtího stojí dneska už skoro dvě stě padesát korun, a to pro něj jezdíme do Havlíčkova Brodu,“ postěžovala si Stanislava Rosecká z Přibyslavi.

Jak zdůraznila, diabetik ve vyšším věku má jíst zdravě. Jenže zdravé jídlo podle Rosecké leze takzvaně do peněz. „Když jsem v obchodě viděla malou hlavičku kapusty za padesát korun, tak jsem se lekla. Květák je stejně drahý,“ dodala Rosecká. Přitom diabetici musí být na skladbu jídelníčku opatrní. Lékařka Eva Pěkná vede v havlíčkobrodské nemocnici ambulanci pro diabetiky a radí, jak se mají stravovat. „Je nutné dodržovat pravidelný denní režim. Jíst pět nebo šest menších jídel denně. Z toho by měla být tři jídla hlavní, snídaně, oběd, večeře, mezi kterými musí být pěti lépe šesti hodinová prodleva. Do této přestávky je vhodné vložit asi po třech hodinách malé jídlo, třeba svačinu,“ informovala lékařka na webu pro diabetiky. Do stravy diabetika patří čerstvá zelenina a kvalitní libové maso. Rozdíly v cenách. V Brodě lidé za teplo zaplatí podstatně víc než v Třebíči Například rodina Machových z Přibyslavi ale maso z jídelníčku prakticky vyřadila. „Je moc drahé. Navíc musíme počítat i s velkými doplatky za léky, takže si musíme vybrat. Maso, nebo léky. Obědy nám vozí a jíme skromně,“ poznamenal Miloslav Mach. Bezlepková dieta Ještě dražší je bezlepková dieta. Ta má vliv na rodinný rozpočet i proto, že celiakie, nemoc poškozující tenké střevo je dědičná, a v jedné rodině je často celiaků několik. „U nás doma jsem to já a moje dcera. Třeba cena mouky pro celiaky je šokující. Mohu být ráda, že si chleba upeču doma a nemusím ho kupovat,“ postěžovala si Dana Marková z Havlíčkova Brodu. Kolik stojí zdravá strava

Alibona višňový kompot pro diabetiky: Košík 79,90 korun za 660 gramů

Kilo masa krůtí: Rabbit 249,90 korun za kilogram

Krůtí prsní: Kaufland: 239 korun za kilogram

Jablka: Penny 14,90 korun za kilogram

Bezlepková mouka: Alza 64 korun za půl kilogramu

Bezlepková mouka: Košík 94,90 korun za kilogram

Bezlepkový chleba: Puravita 96,49 korun za 250 gramů

Aljašská treska: Coop Jihlava 69,90 korun za 300 gramů

Brokolice: Kaufland 22,90 korun za 500 gramů

Dia oplatky: Coop Jihlava 15,50 kus

Zdroj: Obchody - ceny jsou orientační Za kilo mouky na chleba pro celiaka dá Dana Marková přes stovku. Čtvrt kila chleba stojí skoro šedesát korun. Na celiaky dopadá drahota tvrdě. S tím souhlasí Blanka Rubínová ze Sdružení celiaků České republiky. „Hlavně cena mouky vystřelila nahoru. Snažíme se členům našeho sdružení nějak pomoci, protože celiak nemá nárok na žádné sociální příspěvky. Máme svůj obchod. Nakupujeme přímo od výrobců, takže potraviny jsou levnější než v obchodě. Naši členové tak aspoň něco ušetří,“ vysvětlila Rubínová. Jak upřesnila, lidé s celiakií nakupují také hodně přes internet většinou do zásoby ve větším množství pro víc lidí, takže aspoň na poštovném ušetří.

