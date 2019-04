Mateřská škola Dolní Město potřebuje rozšířit

Dolní Město - Zatímco některé obce stárnou, v Dolním Městě je to právě naopak. V posledních letech u nás počet novorozenců stoupá, konstatovalo s radostí i na stránkách obecního zpravodaje vedení obce Dolní Město na Havlíčkobrodsku. To ovšem s sebou přináší určitá úskalí. Znamená to například nutné zvýšení kapacity tamní mateřské školy.

Ilustrační foto | Foto: Středočeský kraj

Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo obce provést rekonstrukci mateřské školy. Díky tomu by se její kapacita z původního počtu 28 dětí, zvýšila na více než 40. Rekonstrukce vnitřních prostor školky by znamenalo i zvýšení komfortu. Nová umývárna, podlahy, lepší zázemí pro zaměstnance. Nejdůležitější je ale zvýšení kapacity. Protože jak vyplynulo z demografických údajů, které má obec k dispozici zhruba od roku 2002, tak by nejpozději v roce 2021 by byla mateřská školka pro tolik dětí malá. Ideálně v roce 2020 chce obec mateřskou školu rozšířit a vybudovat v ní ještě jednu třídu. S tím samozřejmě souvisí i modernizace celého zázemí mateřské školy. Vedení obce již zadalo projekt společnosti PROJEKT SVĚTLÁ v.o.s. a na budoucí přestavbu školky chce obec získat aspoň nějaké peníze z dotací.

Autor: Štěpánka Saadouni