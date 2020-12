V mateřské škole Zahradnického II je provoz přerušený úplně, nejméně do Mikuláše. „A to z personálních důvodů. Kvůli nedostatku pracovníků a kvůli zamezení šíření onemocnění covid-19,“ informovala rodiče ředitelka mateřské školy Štěpánka Sýkorová s tím, že se tak rozhodla na základě doporučení hygieniků.

Ve druhé budově mateřské školy Zahradnického I je omezený provoz. Zavřely se dvě třídy, třída Šnečků a Sluníček nejméně do konce týdne. Opět na doporučení hygieniků. Ostatní tři třídy jsou v provozu dál. „Ve třídě Šneček a Sluníčko je od středy 25.listopadu z nařízení krajské hygieny Jihlava karanténa, protože děti i zaměstnanci přišli do kontaktu s pozitivně testovaným dítětem,“ vysvětlila za mateřskou školu Jana Novotná.

Proto děti a učitelky ze třídy Šneček a Sluníčko, které byly v kritické době ve školce, musí zůstat doma v karanténě. Rodič, který zůstane s dítětem v karanténě, má podle vedení mateřské školy kontaktovat dětského a obvodního doktora. Hygiena doporučila dětem i rodičům zažádat o testy na koronavirus. Obě třídy mateřské školy jsou uzavřeny.

O situaci v mateřské škole Zahradnického jednala i rada města. „Situace je taková že jedna budova školky poblíž havlíčkobrodské nemocnice se zavírá a ve druhé je provoz omezený na dvě třídy,“ sdělil po jednání rady starosta Jan Tecl.

Podle krajského hygienika Jiřího Kose nejde o nijak výjimečnou a už vůbec ne dramatickou situaci. „Stejné případy se jsou dnes prakticky po celé Vysočině. V mateřských školách se objeví v současné době dřív či později někdo ze zaměstnanců nebo dítě pozitivní na koronavirus. Jsou to většinou jednotlivci, ale pozitivní zaměstnanci a jeho kolegové musí do karantény. Tím se sníží počet učitelů, kteří se starají o děti. To platí i v případě, že pozitivní bylo dítě. Hygienici pak dají mateřské škole doporučení aby situaci řešila. To je už v plné kompetenci vedení školky. Může provoz omezit nebo na nějakou dobu přerušit," vysvětlil hygienik.