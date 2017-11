Mateřská škola ze Zruče podpořila Petrklíč v Ledči

Ledeč nad Sázavou – Dárek k letošním patnáctým narozeninám dostalo ledečské Centrum sociálních služeb Petrklíč při Oblastní charitě Havlíčkův Brod také od dětí a jejich rodičů z Mateřské školy Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou.

Foto: OCH HB/Aneta Slavíková

Mateřinka se totiž rozhodla uspořádat výstavu, a zároveň burzu výtvarných prací svých žáčků, přičemž výtěžek ve výši 4 500 korun věnovala právě Petrklíči na nákup pomůcek, které stacionář využije při aktivitách směřujících k udržení a rozvoji schopností i dovedností svých uživatelů.

Pracovnicím Petrklíče padl do oka zejména masážní přístroj na nohy a ztuhlé svaly. „Tato pomůcka pomáhá jak našim uživatelům s postižením, tak i seniorům. Je totiž důležité vést je k procvičování různých částí těla s ohledem na jejich zdravotní stav, s nímž souvisí i nutné protažení svalů,“ uvedla vedoucí Centra sociálních služeb Petrklíč Terezie Veletová. Výtěžek z prodeje originálních uměleckých děl přispěl i na nákup dalších drobností, určených zejména k nácviku a rozvoji jemné motoriky. Patří k nim například dřevěná edukační skládanka, motorický padák či šroubovací mozaika.



Finanční dar převzala přímo v mateřské škole společně s vedoucí Petrklíče také ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Anna Blažková, a to z rukou ředitelky mateřské školy Jarmily Chalupové. „Podpora ze strany zručské školky nás velice potěšila. Líbil se nám i celý nápad s tvořením, výstavou a následnou burzou. Osazenstvu mateřinky moc děkujeme nejen za samotný dar, ale také za to, že děti seznamuje se skutečností, že mezi námi jsou lidé, kteří se ve svém životě musí potýkat se zdravotním hendikepem, ale přitom mohou v rámci svých možností žít naplno,“ poděkovala Anna Blažková.

Jak informovala Jarmila Chalupová, prvním krokem k podpoře ledečského stacionáře bylo uspořádání jarní výstavy v prostorách pošty na náměstí Míru. „Dalším krokem bylo tvoření dětí v jednotlivých třídách, a dále uspořádání společných tvoření dětí a jejich rodičů. Poté jsme díla mezi rodiči dražili. S pomocí se nám nabídla také maminka jednoho z dětí, která zajistila dílničku s keramickou hlínou,“ prozradila ředitelka Mateřské školy Na Pohoří.

Gratulanti jako bonus ke slovům díků dostali z dílny Petrklíče originální malované krabičky na drobnosti, přičemž stacionář si ze Zruče ještě odvezl krásné, památeční obrázky od dětí. Aneta Slavíková