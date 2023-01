Podle ředitelky mateřské školy Martiny Malouškové se práce uskuteční v době od března do června. „Škola potřebuje nový plot. Změní se celý areál zahrady. Chystáme výsadbu nové zeleně. Některé staré stromy budeme muset bohužel nechat porazit,“ řekla ředitelka.Do této mateřské školy posílá dítě například Lucie Pátková předsedkyně KVC Harmonie klubu maminek a dětí Přibyslav. „Slyšela jsem že školka něco chystá. To se bude dětem líbit. Synovi určitě,“ řekla.

V areálu zahrady se objeví nové houpačky, kolotoč a skluzavky. „Také lezecká stěna a umělý kopec s tunelem,“ popsala některé změny Maloušková.

Na přestavbu školní zahrady bude potřeba nejméně sedm milionů. Ty získá podle Malouškové školka díky podpoře zřizovatele, to je město Přibyslav. Podle starosty Martina Kamaráda na to ale město nepožádá o dotaci a obnovu zahrady zaplatí z rozpočtu města. „Dotační podmínky by nás svazovaly. Chceme aby areál školky vypadal tak, jak to chceme my,“ zdůraznil starosta.

Zahrada mateřské školy Bezručova má rozlohu kolem půl hektaru. Plot kolem zahrady je starý víc než dvacet let. V zahradě jsou staré stromy a keře, co už mají nejlepší roky za sebou. Podle ředitelky Malouškové je zahrada tak velká, že nabízí celou řadu dalších možností.

„Například vysuté záhonky, bylinkovou zahradu, aby se děti učily od malička žít s přírodou. Plánujeme tam s přibyslavskými zahrádkáři vysadit ovocné stromy,“ doplnila ředitelka. Podle mladé maminky Jany Holcmanové je to dobrý nápad. „Aspoň se děti naučí, že ovoce a zelenina nerostou v supermarketu,“ poznamenala.

Mateřská škola Bezručova má sedm tříd ve dvou objektech. V Bezručově a ještě v Tyršově ulici. Školku navštěvuje nyní víc než sto šedesát dětí, včetně osmi malých Ukrajinců.