Igor Domkář v chaloupce provozuje antikvariát už více než dvacet let. Je to pro něj skoro druhý domov. „Od dětství jsem hodně a rád četl, a chtěl jsem tak splnit svůj sen, otevřít si obchůdek se starými knížkami. Postupně jsem se praxí vzdělával,“ říká Domkář. Moc času na debaty nemá. V maličkých místnostech chalupy se zrovna tísní asi čtyři zákazníci najednou. Přišli vybírat ale hlavně nakupovat. Knihy se nechávají balit do krabic. „Vánoce na krku, knihy zdražují,“ říkají s úsměvem a dodávají, že ve Štáflově chalupě lze na každém kroku najít zajímavé kousky.

I antikvariát musí jít s dobou. Štáflova chalupa proto nabízí přes internet knihy které mají cenu. Jsou zajímavé ilustracemi, obálkou, typografií nebo vazbou. V nabídce antikvariátu je tak renesanční tisk ze sedmnáctého století i moderní soubor Pověsti z Ledečska. Kdy je kniha vzácná?

Paradoxně stáří nerozhoduje. Igor Domkář vzpomíná kdy mu lidé nabízeli staré knihy z konce devatenáctého století jako vzácnost, ale ony vzácné nejsou a ani se neprodávají. Někdy jsou knihy z poloviny dvacátého století cennější. „Jde o tisky, které vycházely v menších nákladech a byly hezky upravené dobrými výtvarníky, mají hezké obálky nebo vazbu. Jsou to knihy, kde jsou například vložené grafické listy, jsou tam podpisy autorů nebo jde o první vydání. Takových knih není moc, a proto je každý antikvář rád vykupuje a prodává,“ vysvětluje odborník.

První antikvariát Igor Domkář otevřel v lednu roku 2001 v Dolní ulici. Pak se náhodou dozvěděl, že město hledá využití pro interiér Štáflovy chalupy, tak si podal žádost. „Dopadlo to dobře. Městu se náš návrh líbil, a tak jsme se na konci roku 2001 stěhovali do Štáflovy chalupy,“ říká antikvariátník. Sběratelé a věrní zákazníci si zvykli do Štáflovy chalupy chodit. Líbí se jim tohle prostředí. „Kdybych zůstal v Dolní ulici,tak bych dnes možná už ani nepodnikal,“ míní Domkář. Jeho antikvariát by zřejmě už dneska neexistoval. Zničil by ho vysoký nájem a dorazily platby za energie.