„Já se ještě necítím být nad hrobem, ale pak jsem si zpětně uvědomila, že je to už půl století moje profese, a těch dvacet let, kdy jsem byla v rádiu Svobodná Evropa byla úžasná příležitost. Byla jsem v pravý čas na pravém místě a podařilo se mi to nezkazit,“ vyprávěla Lída Rakušanová.

„To by se mi ale nepovedlo, kdybych neměla štěstí na fantastické mentory, kteří mi pomáhali a profesně mě vedli. Byl to například Pavel Tigrid, Sláva Volný, Karel Jezdinský, Milan Šulc, Zdeněk Eliáš nebo třeba Pavel Pecháček, můj poslední šéf. Takže já si myslím, že ta cena, kterou jsem dostala, je ocenění i jejich práce,“ podotkla Rakušanová.

Aktivní léta Lídy Rakušanové ale nekončí, spolupracuje totiž s Českým Rozhlasem Plus. „Na svoji kariéru vzpomínám s velice dobrým pocitem, protože já jsem zkusila hodně druhů novinařiny. Jedna rozhlasovou, ale i psanou, kdy jsem psávala pro vydavatelství Vltava-Labe-Press“ prozradila Rakušanová.

„Tehdy jsem si uvědomila, že je to úplně jiná práce a myslím, že mi to hodně pomohlo, protože je to úplně jiná práce než v rozhlase. Zbavila jsem se například balastu slov, protože v novinách se musí člověk vyjadřovat úsporně. Bavily mě oba druhy žurnalistiky, ale vždy šlo o téma, které jsem zpracovávala,“ svěřila se Rakušanová.

Předtím Rakušanová působila v rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Jak sama říká, toto působení jí dalo opravdu hodně. „Tam jsem byla poprvé pořádně v kontaktu s novinařinou. Dalo mi to i spolupráci se staršími novináři, kteří mi opravdu hodně pomohli,“ líčila novinářka.

A jak hodnotí současná média? „Žurnalistika se totálně proměnila vlivem sociálních sítí a médií. Dnes každý, kdo píše nějaký příspěvek na sociální síť, by si měl uvědomit, že to je vlastně publicistika a že by za to měl nést odpovědnost. Ale to se neděje a podle toho to mnohdy vypadá,“ posteskla si Rakušanová.

„Co se týče důvěryhodnosti novin, tak jsou noviny, které člověk musí číst s velkou ostražitostí a uvědomovat si, že to jsou noviny, kde se může projevit cenzura majitele. Zároveň je ale potřeba mít na paměti, že tam působí i sebecenzura novinářů,“ dodala Rakušanová.

Kromě Lídy Rakušanové Cenu Karla Havlíčka Borovského převzal i David Klimeš za věcné a trefné komentáře k dění v ekonomice. Porota udělila i takzvané Novinářské křepelky, a to Jankovi Rubešovi za odvážnou investigativní žurnalistiku a Andree Procházkové za mimořádný rozhled, preciznost a schopnost jít k podstatě věci.