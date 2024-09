Neustále rostoucí ceny lidem pochopitelně vadí. Chodit pravidelně na obědy do restaurace přestal letos například Zdeněk Kašpar z Havlíčkova Brodu. „Musíme doma šetřit. Do práce si nosím jídlo z domu, co mi nachystá manželka, nebo si ho občas koupím v některé jídelně nebo levnější restauraci v Brodě. Naštěstí v Brodě ještě nějaké jsou. Ceny se najdou slušné a dobře vaří. Ale chodím tam výjimečně,“ prohlásil Zdeněk Kašpar.

Stavař Luboš Nedělka má v Brodě v oblibě havlíčkobrodskou restauraci Na Točně u nádraží. „Česká kuchyně a mají dobré ceny,“ vysvětlil důvod, proč chodí rád právě tam. Hospoda nabízí kompletní denní menu za 140 korun. Jinak je výběr z pěti jídel. Nejlevnější stojí 135 korun, polévka je za 30 korun.