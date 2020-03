Po celé tři dny měli návštěvníci krajské knihovny možnost zakoupit si na burze vyřazených knih literaturu různých žánrů doslova za symbolickou cenu.

"Ale to není zdaleka všechno. Registrace nových čtenářů v krajské knihovně je po celý měsíc zdarma. Všichni návštěvníci, kteří ještě nejsou, ale chtěli by se stát čtenáři KKV, mají po celý měsíc možnost registrovat se zdarma. Získají tak možnost využívat služeb všech oddělení KKV, půjčovat si nejen knihy a časopisy, ale také CD, DVD, hry, e-knihy a mnoho dalšího," vzkázala ředitelka knihovny Jitka Hladíková.Rovně se jako každý rok knihovna rozhodla dát milost všem čtenářům, kteří mají doma upomínku na vypůjčené dokumenty. "Těm bude poplatek za prodlevu odpuštěn. Podmínkou je řádné vrácení všech vypůjčených dokumentů," zdůraznila ředitelka.Pravidelně po celý měsíc nabízí krajská knihovna dětem i dospělým dlouhý seznam zajímavých akcí.

Dětské oddělení na měsíce březen a duben připravilo pro děti další soutěž o ceny, tentokrát na téma „Toulky jarní přírodou“. Soutěžící děti zodpoví několik jednoduchých otázek na dané téma. Pokud jim nebudou stačit jejich chytré hlavičky, mohou využít knih a časopisů na Dětském oddělení KKV.

Na dětském oddělení budou od 1. března do 30. dubna 2020 připraveny soutěžní kartičky. Správné odpovědi budou slosovány a pěti výhercům předána odměna. Soutěž je určena dětem od 6 do 15 let (registrovaným dětským návštěvníkům KKV).

Kontakt: detske@kkvysociny.cz / 569 400 484

Další akce má název Kreslíme knihovně. Kreslíte rádi? Neváhejte a přineste do knihovny na dětské oddělení výkresy dle své fantazie. Vybrané obrázky budou reprezentovat webové stránky naší knihovny vždy po dobu dvou měsíců, zároveň budou i na plakátech dětského oddělení a jejich tvůrci získají odměnu v knižní podobě Hejkal se nesmí bát.

Kontakt: detske@kkvysociny.cz / 569 400 484

O nejhezčí sluníčko (2.-24. března / pobočky KKV Nuselská, Wolkerova a Perknov)

Pobočky KKV- Nuselská, Wolkerova a Perknov vyhlašují soutěž pro dětské čtenáře těchto knihoven.Vytvoř sluníčkoz libovolného materiálu (papíru, lepenky, textilu, překližky, keramiky, …) a přines ho do příslušné pobočky knihovny. Soutěž probíhá od 2. do 24. března 2020. Výrobky budou vystaveny na pobočkách a později i v budově KKV. Pěkné práce budou odměněny.

Duhové hrátky – zábavná odpoledne pro děti

Dětské oddělení KKV připravuje pro děti odpoledne plná tvoření, čtení a dovádění, nazvaná Duhové hrátky. Jednou týdně se část dětského oddělení změní na zábavný koutek. Činnosti jsou rozdělené do tří bloků: Dílnička, Xbox, Dovádění. Vítáni jsou jak rodiče s dětmi, tak i ostatní „hravé bytosti“. Vše je pro vás na dětském oddělení připraveno – nejen materiál, Xbox, ale i výtvarné příručky plné nápadů.

Program:

2. března, pondělí 13:00 – 14:30 Dílnička

13. března, pátek 13:00–14:30 Xbox

18. března, středa 13:00–14:30 Albi hraní

30. března, pondělí 15:30-17:00 Dílnička

Kontakt: detske@kkvysociny.cz / 569 400 484

Černobyl – spící peklo (2. března / 18:00 / sál Staré radnice / vstupné 50 Kč)

Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, nic není jako dříve. S následky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo si naopak na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se do města duchů Pripjať i do jeho okolí poznat, jak vypadá místo po více než 33 letech od havárie.

Tomáš Kubeš (1972) je fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii se věnuje již od dětství stejně jako cestování a poznávání odlišných kultur. Několik let prožil putováním po Africe, procestoval také Asii, např. stopem z Vladivostoku do Prahy nebo při dalších výpravách do Indie a Nepálu. V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, např. Koktejl, Lidé a Země či zahraniční média. Mezi nejznámější cesty patří „Srdce Afriky“ – hledání pygmejů ve Střední Africe, splutí řeky Kongo, putování s Karavanou velbloudů za solí do Danakhilské pouště v Etiopii nebo výprava do Jižního Súdánu během probíhající občanské války. Vše kolem nás se doslova před očima mění a mnohé tradiční obyvatele pohlcuje moderní svět, proto Tomáš Kubeš dokumentuje to, co již dlouho existovat v původní podobě nebude.

Kontakt: Ludmila Bouchnerová / bouchnerova@kkvysociny.cz / 569 400 494

Čtenářský klub (9. března / 17:00 / Krajská knihovna Vysočiny / studovna KKV)

Pravidelné setkání s těmi, kteří rádi čtou a rádi si o knihách povídají. Každý měsíc jiné téma – březen se zaměří na knihy Aleny Mornštajnové.

Kontakt: Jitka Jiráková, DiS. / jirakova@kkvysociny.cz / 569 400 494

Neknižní povídání o knížkách s Lukášem Koubkem (12. března / 17:00 / podkroví Staré radnice / vstupné 50 Kč)

Lukáš Koubek je mladý spisovatel, blogger, původem z Havlíčkova Brodu. Je autorem knih S notnou dávkou ochrany vymýtíme lidstvo a Konspirační teorie konspiračních teorií, o nich také bude na své přednášce hovořit.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sadílková / sadilkova@kkvysociny.cz / 569 400 494

Stejně, ale jinak (16. března / 14:00 / učebna v České pojišťovně / vstupné zdarma)

Program zkušené lektorky Jany Vejsadové Stejně, ale jinak, který se koná při příležitosti Týdne mozku a Národního týdne trénování paměti, je určen lidem se zdravotním znevýhodněním, především zrakovým. Obsahem programu budou ukázky tréninku poznávacích funkcí, cíleně vytvořeného pro specifické podmínky slabozrakých i nevidomých. Zájemci si mohou vyzkoušet různá cvičení, zaměřená na paměť, stimulaci ostatních smyslů, na pozornost, plánování každodenních činností, orientaci v prostoru i v čase atd.

Kontakt: Mgr. Michaela Vrběcká / vrbecka@kkvysociny.cz / 569 400 485

Postel hospoda kostel (16. března / 18:00 / sál Staré radnice / vstupné 100 Kč)

Zbigniew Jan Czendlik (1964), řečený Zibi, je římskokatolický kněz polské národnosti, působící od roku 1992 v České republice, a děkan lanškrounský. Je mediálně známý zejména díky přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu. Působí rovněž jako moderátor, např. v Českém rozhlasu má relaci Jak to vidí (od 2015) a v České televizi pořad Uchem jehly (od 2011). Rád sportuje, dříve hrával fotbal, nyní se věnuje golfu, občas si zahraje tenis nebo lyžuje. Aktivně se podílí na charitativních a sociálních projektech různého typu, za účelem podpory seniorů či dětí s hendikepem.

Obsahem talk show Postel hospoda kostel je vyprávění příběhů z jeho života osobního i jiného, to vše s humorem jemu vlastním. V průběhu 90 minut se tak dotýká mj. problematiky současného světa, o kterou se s diváky rád otevřeně podělí.

V říjnu 2016 vyšla kniha Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradníkové se stejnojmenným názvem Postel hospoda kostel, za níž obdrželi Cenu čtenářů v rámci soutěže Magnesia litera 2017. V dubnu 2018 byla kniha vydána také v polském překladu. Koncem roku 2018 se na trhu objevila kniha s přepisy rozhovorů s několika českými osobnostmi z pořadu Uchem jehly, jehož je Zbigniew moderátorem. Nese název Uchem jehly: Zbigniew Czendlik a jeho hosté. A do třetice vyšla na podzim 2019 kniha Farská kuchařka, jíž je spoluautorem. Součástí pořadu je autogramiáda těchto knih.

Kontakt: Ludmila Bouchnerová / bouchnerova@kkvysociny.cz / 569 400 494

LiStOVáNí: Bitevní pole (18. března / 19:30 / sál Staré radnice / vstupné 80 Kč)

Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit. Stalo se to prostě jednoho dne, kdy jeho dítě začalo práskat dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou v tom děti nevinně, ale stejně — nic horšího než puberťáka digitálního věku pánbůh ještě nestvořil. Nutné je ovšem přiznat si, že pro stejného puberťáka není nic horšího než rodič. To bitevní pole je puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství. V hlavní roli tu bojuje Lukáš Hejlík, kterému bylo čtyřicet.

● v roce 2019 vydalo nakladatelství Host v překladu Sáry Vybíralové

● účinkují: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová (alternuje Věra Hollá)

Kontakt: Olga Wasserbauerová / wasserbauerova@kkvysociny.cz / 569 400 494

Brain&Breakfast (19. března / 8:30 / počítačová učebna KKV (přízemí Staré radnice)

Přímý přenos přednášky s hostem z pražského Impact Hubu. V závěru programu bude prostor i pro otázky posluchačů. Živě se vysílá do desítek míst v České a Slovenské republice.

Smyslem Brain&Breakfast je nabídnout posluchačům nové obzory, vtáhnout je do příběhů, představit zkušenosti osobností z různých oborů, předat pozitivní energii a nabídnout kvalitní prostředí pro rozvoj znalostí.

Kontakt: Hana Lacinová, BBus(Hons) / lacinova@kvysociny.cz / 569 400 480

Čítárnička s herečkou Jitkou Schneiderovou (19. března / 17:00 / dětské oddělení)

Čtení a povídání pro děti a rodiče se známou herečkou Jitkou Schneiderovou. Začátek v 17:00 na dětském oddělení. Vstupné zdarma

Kontakt: detske@kkvysociny.cz / 569 400 484

Dílna malého novináře – workshop s Michaelou Veteškovou (26. března / 16:00 / dětské oddělení)

Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádá ve čtvrtek 26. března 2020 v 16:00 hodin workshop s Michaelou Veteškovou, rozhlasovou novinářkou, autorkou pohádek a divadelních her. Autorský projekt mediální výchovy Dílna malého novináře probíhá pod záštitou Českého rozhlasu. Na workshop je třeba se předem nahlásit na dětském oddělení, kapacita omezena. Vstupné zdarma

Kontakt: detske@kkvysociny.cz / 569 400 484

Noc s Andersenem (celostátní akce na podporu čtení / 27. března)

Noc s Andersenem v Krajské knihovně Vysočiny se bude konat v pátek 27. března 2020 a letošního pohádkového večera se zúčastní 4. B ze ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa s paní učitelkou Miladou Henclovou. K celostátní akci na podporu čtení se knihovna připojuje již 18. rokem.

Kontakt: detske@kkvysociny.cz / 569 400 484

Krásná řeč (29. března / 18:00 / sál Staré radnice / vstupné 50 Kč)

Interaktivní představení plné divadla, poezie a tance. Divák sám je jeho součástí, protože představení nemá jeviště, probíhá v prostoru mezi návštěvníky. Divák tak má možnost hrát přímo s účinkujícími a vnímat celistvost místa, jelikož zorné pole se neustále otáčí a děj je přenášen do celého prostoru.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sadílková / sadilkova@kkvysociny.cz / 569 400 494

Biograf v knihovně: Viva video, video viva (30. března / 19:00 / m-centrum / vstupné 20 Kč)

Působivost analogového videa dnes spočívá především ve svérázné estetice rozpixelovaného obrazu s rastrovými chybami. Pro české výtvarníky, kteří koncem 80. let začali prozkoumávat možnosti videoartu, však toto médium představovalo cestu ke svobodě. Skrze portrét svého dědečka Radka Pilaře, jednoho z průkopníků českého videoartu, zkoumá režisérka Adéla Komrzý vlastní dědictví naléhavé tvůrčí fascinace. Proces rekonstrukce výstavy Den videa z roku 1989 coby hlavní dějová linie filmu pak toto okouzlení uvádí do kontrastu s životem v upadající totalitě, tak odlišném od dobrodružství těch, kteří se rozhodli emigrovat a za nimiž se autorka také vydává, aby objevila zapomenutá díla, poznala jejich tvůrce a navázala přerušené vztahy.

Dokumentární film ČR

Režie: Adéla Komrzý

2018, 85 min.

Pořádáno ve spolupráci s Centrem dokumentárního filmu v Jihlavě.