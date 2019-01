Havlíčkobrodsko – Velikonoční svátky klepou na dveře a řada měst, obcí a institucí na Havlíčkobrodsku pořádá různé akce a dílny.

Mezi ty největší patří tradiční Staročeské Velikonoce na Michalově statku v Pohledi.

„Návštěvníci mohou opět od 26. do 27. března nahlédnout do života lidí selského statku o Velikonocích v časech před zrušením poddanství v Čechách," řekl starosta obce a správce skanzenu Jindřich Holub. Chybět nebude ani vyzdobená světnice s prostřenou tabulí, která ukáže vše, co se o Velikonocích jedlo a pilo. „Podle počasí budou k vidění i ukázky některých jarních prací a příprava polního nářadí," uvedl Holub. V sobotu vystoupí v Pohledi folklorní soubor Škubánek se svým velikonočním programem. „Po oba dny dopoledne bude hrát i Kočovné loutkové divadlo Rózy Blechové hru Perníková chaloupka a hru o Režné paní motivovanou místní pověstí," dodal Holub.

V Horní Krupé pro změnu připravili velikonoční dílnu. Lidé, kteří na ni zítra v 16 hodin dorazí, si mohou vyrobit velikonoční panenku „vajenu" a další dekorace z kukuřičného šustí. Příchozí by si ale měli donést minimálně dva výdutky, určitě využijí i zbytky látek nebo mašlí.

V pátek od 15 do 17 hodin se uskuteční také kreativní dílna v havlíčkobrodské Galerii výtvarného umění. Věnována bude drátkovaným kraslicím. Lidé se naučí základní postupy potřebné k vytvoření drátkované kraslice.

O den později se od 14 hodin koná v prostorách pohledského zámku akce nazvaná Zámecké Velikonoce. Děti i dospělí se mohou těšit na tvořivé dílny, v nichž se budou plést pomlázky, barvit vajíčka a podobně. K zakoupení budou i drobné velikonoční dekorace.

Další velikonoční dílny se uskuteční také v pondělí 21. března v Krajském muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

„Dílny se konají v dopoledních hodinách od 8 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin. Dopolední dílny jsou určené pouze pro školy a školky, přičemž již teď máme zcela plno. Hostem bude Iveta Slámová, která je odbornice na malování a zdobení vajíček pomocí vosku," pokračovala Jindrová s tím, že odpolední program je volně přístupný veřejnosti.

„Vstupné je dvacet korun, což je příspěvek na materiál. Pro děti a rodiče je také připravena tradiční kuličkiáda, pletení pomlázek nebo povídání o jídle a tradicích během velikonočních svátků," uvedla za pořadatele Alena Jindrová. Příchozí si také mohou prohlédnout výstavu Velikonoce.

„Pro návštěvníky je připravena tradiční venkovská jizba v době oslav velikonočních svátků, včetně panelů připomínajících velikonoční zvyky, tradice a symboly," pozvala Jindrová.