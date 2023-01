Podle starosty Ždírce Bohumíra Nikla nová obecně závazná vyhláška města platí od ledna. „Vedla nás k tomu nutnost. Hlavně v hasičském areálu u čističky. Nevadí nám, když tudy lidé se psy chodí. Jenže oni po psech neuklízejí. To je hodně nepříjemné. V areálu cvičí hasiči. Chodí tam děti, pořádáme pro ně dětské dny. Takže psí hromádky tam nepatří,“ zdůraznil starosta s tím, že úklid takových nadělení rovněž zatěžuje každý rok zbytečně městskou pokladnu. Jak starosta dodal, mají při tom majitelé psů ve městě možnost vyzvednout si sáčky na psí exkrementy na radnici. Další jsou u odpadkových košů. Jak poznamenal Milan Janáček ze Ždírce měli by mít chovatelé rozum. „V okolí města je dost prostoru ve volné přírodě kam se dá jít se psem a nechat ho vyběhat i to další. Není přece nutné chodit se psem po městě na vodítku a pouštět ho na hřiště,“ myslí si Janáček.