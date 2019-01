Havlíčkův Brod: Město Havlíčkův Brod se s největší pravděpodobností stane novým domovem mladých manželů z Barmy.

Havlíčkobrodská radnice. | Foto: Deník/Jaromír Kulhánek

Ti i s ročním dítětem nejprve uprchli do Malajsie a na sklonku loňského roku byli se statusem politického uprchlíka přepraveni do České republiky. Hrozilo totiž, že je Malajsie vydá zpět do Barmy, kde byli z důvodu svého původu a křesťanského vyznání diskriminováni tamními úřady, policií a armádou.

„Rada města rozhodla, že Havlíčkův Brod barmské rodině poskytne nájemní byt dva plus jedna. Definitivní rozhodnutí ale padne až v dubnu, kdy manželé ve věku 28 ?a 29 let naše město navštíví. Souhlasit samozřejmě musí ?i oni," uvedl starosta města Jan Tecl. Ten dodal, že Barmánci jsou v současné době, a to společně s dalšími dvaadvaceti krajany, na severu Čech. Tam se učí česky a seznamují se s našimi kulturními a společenskými zvyklostmi.

Třetí na Vysočině

Ministerstvo vnitra se na havlíčkobrodskou samosprávu neobrátilo náhodou. Vnitro totiž na základě usnesení české vlády uskutečňuje ve spolupráci s mezinárodními organizacemi národní přesídlovací program zaměřený na pomoc nejvíce ohroženým a pronásledovaným uprchlíkům v zahraničí. A to těm, kteří jsou v situace, jež není řešitelná bez pomoci a přemístění do třetího státu.

Havlíčkův Brod se totiž dobře zapsal už dříve. Velmi úspěšně se tam přesídlili potomci českých Kazachů. Ti do města přišli před šesti lety. „Do Havlíčkova Brodu přišla tehdy matka se dvěma dospělými dcerami a nezletilým synem. A krátce poté se ženě u nás narodilo další dítě," zavzpomínal brodský radní Libor Honzárek.

Ten podotkl, že Kazaši se rychle naučili česky a poměrně snadno se vpravili do běžných společenských a so?ciálně-ekonomických poměrů. „Žádné problémy s nimi nebyly a nejsou ani teď," konstatoval Honzárek.

V případě, že se mladí barmští manželé do Brodu přestěhují, stane se město v pořadí již šestnáctým místem Česka, kde budou Barmánci žít. Na Vysočině již našli nový domov v Přibyslavi ?a v Novém Městě na Moravě.

„Barmská rodina může počítat i s šedesáti tisíci korunami na vybavení domácnosti, které jim poskytne Ministerstvo vnitra, a také s penězi na rok trvající asistenční službu," pokračoval starosta Tecl.

Město Havlíčkův Brod by naopak získalo, a to ze státního do svého rozpočtu, šest set tisíc korun. „Jde o prostředky, které nejsou účelově vázány a samospráva s nimi může libovolně naložit," vysvětlil Tecl.

Ten se ještě jednou vrátil k otázce přiděleného bytu. Uvedl, že nalezení vhodného bydlení pro mladou barmskou rodinu nepředstavovalo v podstatě žádný problém, neboť v Havlíčkově Brodě je v současné době bytů dostatek. „Uzavřeli bychom s nimi standardní nájemní smlouvu na dobu určitou, kterou bychom případně prodlužovali. A v okamžiku, kdy budeme mít jistotu, že integraci této rodiny do naší společnosti lze považovat za úspěšnou, můžeme smlouvu uzavřít na dobu neurčitou," řekl Tecl.

Barmánci by po svém příchodu do Havlíčkova Brodu nebyli zdaleka jedinými cizinci, kteří ve městě žijí.

Kromě Vietnamců, Mongolů a již zmíněných potomků Čechů z Kazachstánu je možné v brodských ulicích potkat i někdejšího reprezentanta Sovětského svazu a Arménie ve vzpírání, který je již dva roky českým občanem, či rodinu, která na Vysočinu přijela z Číny.

Myanmarský svaz (Barma)

• Myanmarský svaz, hlavní město Yangon (dříve Rangoon)

• Typ vlády: Transformovaná vojenská junta, od roku 2011 se Barma vydala tzv. čínskou cestou tržní ekonomiky v totalitním režimu. Vláda byla formálně demilitarizována a opozici bylo umožněno zaujmout 43 křesel v parlamentu (celkem 664 členů)

• Politická situace: soustavné potlačování lidských práv, soustavné potlačování práv národnostních menšin, značné množství politických vězňů, největší množství dětských vojáků na světě. Nejznámější politička – Aun Schan Su Ťij. V roce 1991 získala na návrh Václava Havla Nobelovu cenu míru (převzala ji až v roce 2012), řadu let byla držena v domácím vězení, ve volbách roku 2011 zvolena poslankyní parlamentu

• Ekonomická situace: značná chudoba, problémy se zásobováním, ztížený přístup ke vzdělání, značná nezaměstnanost

• Místa v České republice, kde již lidé z Barmy žijí: Brandýs nad Labem, Poděbrady, Oseček, Zruč nad Sázavou, Chrast, Vysoké Mýto, Přibyslav, Nové Město na Moravě, Černá Hora, Židlochovice, Bohdalice, Bzenec, Hluk, Zlín, Vsetín Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR