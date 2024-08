Středověkého dne se zúčastnila víc než desítka skupin historického šermu a s nimi řada lidí, kteří se věnují oživování historických tradic a dobových událostí. Do role husitského vojevůdce a jeho věrných se v sobotu převtělil Petr Schleis se skupinou historického šermu z Plzně. „Historie mě zajímala už jako kluka,“ říká šermíř, který svou mohutnou figurou odpovídá představě, kterou si o Janu Žižkovi v průběhu staletí učinili různí malíři a spisovatelé.

Postavou Jana Žižky se zabývá už patnáct let, poprvé oblékl kostým historického šermíře ale již v roce 1987. „V jižních Čechách se věnujeme husitským bitvám v létě každý rok. Je to například bitva u Sudoměře,“ připomíná husitský vojevůdce a dodává: „Přibyslav je krásné město, válčíme tady poprvé a já naposled, škoda ho vypálit.“

Ve středověku lidé nejen bojovali, ale museli také jíst. A co jedli, to má v malíčku, či spíš v kotlíku Jana Gazdošová od Zlína. „Připravujeme dobou kuchyni od dvanáctého až do šestnáctého století,“ říká kuchařka. Například ve dvanáctém století byly oblíbené koláčky s medem. Už tehdy prý znali lidé lék na depresi. Muškátový oříšek, který ve větším množství ale působí jako droga. „Nejčastěji lidé jedli kaši, luštěniny, maso, když na něj měli,“ dodává kuchařka s tím, že nejlíp se lidem jedlo v době vlády Karla IV. To byla země nejbohatší, pak už lidé jen chudli. Recepty sbírá v historické literatuře, opisuje z internetu. Některá jídla jako pohankovou kaši si Jana Gazdošová ráda uvaří i doma.

Středověký den v Přibyslavi si nenechali ujít nejen místní, ale také například Milan Šmíd z Polné. „Přijeli jsme s celou rodinou. Historie je můj koníček. Slova Jana Husa haj pravdu mají čím dál naléhavější význam. Letos je výročí Žižkovy smrti, tak mě zajímalo, co se v Přibyslavi bude dít,“ říká. Středověký den spojený s připomínkou úmrtí Jana Žižky připravilo město Přibyslav společně s kulturním zařízením za podpory Kraje Vysočina a Ministerstva kultury.

Krásné město, škoda ho vypálit. Přibyslav si připomíná smrt Jana Žižky | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Starosta Přibyslavi Martin Kamarád zažil několik připomínek úmrtí husitského vojevůdce i různé výklady husitských dějin. „Ta letošní je připomenutím historických událostí bez moralizování. Jan Žižka byl bezesporu významnou osobností, která ovlivnila jistou epochu dějin a významný válečník. Nemá smysl na něj nahlížet optikou dnešních dní,“ vysvětluje a dodává, že osobnost Jana Žižky byla v běhu staletí mnohokrát zneužita různými ideology, ale to nic nemění na jeho vojenských a velitelských schopnostech. Veliká jezdecká socha Jana Žižky stojí v městském parku v Přibyslavi u zámku.