Chatu Doubravanka zdědilo město Havlíčkův Brod z minulosti společně s bývalým Domem Pionýrů. „Kraj na nás chatu převedl a my dostali za úkol ji udržovat. Chatu využívá jako turistickou základnu AZ Centrum. Je ale dneska ve špatném stavu a oprava by přišla na 25 milionů minimálně. Takže jsme se rozhodli chatu prodat. Navíc tam jezdí málo lidí,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Stejskal.

Podle zastupitele Schwarze to není pravda. „Jezdili jsme tam s rodinou často a vím jak chata vypadá. V havarijním stavu není, postupné opravy postačí,“ zdůraznil. Podle zastupitele Milana Plodíka je prodej chaty nesmysl. „Radní mluví o milionech, ale ty přece od města nikdo nechce. Až dosud provozovalo chatu AZ centrum, středisko volného času a chatu postupně opravovalo. Zbavit se chaty je špatný krok,“ dodal. Pro prodej chaty hlasovalo podle Plodíka 14 z 25 zastupitelů. „Budeme jediný dům dětí široko daleko, který nemá vlastní rekreační objekt,“ dodal Schwarz.

S prodejem souhlasil například zastupitel Tomáš Hermann. „Chata je moc daleko. Pro AZ Centrum by bylo lépe mít chatu někde blízko. Třeba na Žďársku, aby si tam rodiny s dětmi mohly vyjet na výlet třeba jen na odpoledne. Pak by byla lépe využitá,“ vysvětlil.

Jan Vencovský z Havlíčkova Brodu byl ve Zdobnici několikrát jako pionýr. „To jsem byl ještě dítě. Moc si to nepamatuji. Na prodej té chaty nějaký zásadní názor nemám, snad aby ji město neprodalo pod cenou,“ podotkl.

Jak upřesnil místostarosta Stejskal, peníze které by vynaložilo město na opravy chaty využije třeba na rekonstrukci přízemí Staré radnice odkud odešla knihovna. „Ceny nemovitostí rostou. Je škoda to nevyužít a chatu neprodat,“ poznamenal. Jak upřesnil, město zatím jen zveřejnilo záměr prodeje. To ještě není prodej. Radnice hledá nejlepší cestu, jak se chaty zbavit. Například aukci. Ředitel AZ Centra Martin Domkář má na chatě domluvené ubytování pro zájemce až do jara roku 2022. „Byl jsem proti. Za chatu nemáme náhradu, ale respektuji rozhodnutí zastupitelů a přizpůsobíme se. Ale před prodejem budu žádat záruky, že s chatou bude dobře naloženo,“ konstatoval.