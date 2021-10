Lidem nad 70 let věku nadále zůstane podle mluvčí radnice Doležalové výhoda bezplatné přepravy v autobusech, pokud si pořídí seniorskou čipovou kartu označenou S. Nárok na bezplatnou dopravu mají senioři s místem trvalého bydliště v Havlíčkově Brodě a obcích spadajících pod město. „Odbavovací zařízení v součinnosti s čipovou kartou S samo určí, zda cestující má nárok na bezplatnou přepravu,“ zdůraznil Hepner.

Čipovou kartu si mohou cestující pořídit pouze v Informační kanceláři Na Valech, včetně ochranného obalu. „Karta má životnost deset let od data aktualizace, rodinnou kartu je možno za stejnou cenu zakoupit i na dalších přepážkách,“ upřesnil Hepner.

Přístroje k odbavování cestujících v autobusech fungovaly 16 let a byly již na konci životnosti. „Nové přístroje zvládnou případné zařazení městské dopravy do veřejné dopravy Kraje Vysočina,“ upřesnil Lubomír Hepner z městských technických služeb. Nové přístroje si žádají i nové čipové karty. Podle Hepnera mají karty vyšší bezpečnostní ochranu a větší kapacitu paměti.

Například Libuše Čermáková jezdí dopravou jen občas, ale uvažuje, že si kartu pořídí. „Je to pohodlnější a vzhledem k mému věku ji budu brzy asi potřebovat častěji,“ poznamenala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.