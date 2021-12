Mikuláše si vzít nedáme, nese se Vysočinou. Podle mínění lidí se dá mikulášská nadílka s epidemickými zásadami snadno skloubit.

Mikuláš anděl a čerti na Vysočině | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

„U nás ve vesnici čerti a Mikuláš budou chodit i letos. Vždycky tomu tak bylo, je to tradice. A vládní nařízení neporušovali ani před lety. Pokaždé zůstávali venku, nechodili až k dětem,“ nechal se slyšet Matěj Janáček z Havlíčkobrodska. Podle něj se lidé z vesnice na to každý rok těší. „Mikuláš s anděly a čerty budou mít docela co dělat, aby všechny stihli obejít,“ dodal s úsměvem.