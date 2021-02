Její největší předností bude vzdušnost. „Budou tam krásné velké místnosti, které jsou velmi důležité. Nebude chybět ani rozlehlá zahrada. Stávající školka má sice také pěknou zahradu, ale je hned u silnice. Teď budeme stranou, a to je pro takovéto zařízení značka ideál,“ popsala Brychtová.

Nová mateřská škola, která pojme až šedesát dětí, vznikne nedaleko borovské sokolovny. V blízkosti je navíc dětské hřiště, kam malí školáčci mohou chodit. „Teď je tam takové velké parkoviště,“ přiblížil starosta městyse Přemysl Tonar a dodal, že v současné chvíli žádají o dotaci.

Právě na ní vše závisí. „Odhadujeme, že stavba bude stát ke třiceti milionům korun, které bychom jen z našeho rozpočtu nezaplatili. Může se to sice zdát hodně, je to však investice na dalších několik desítek let,“ podotkl Tonar.

Když vše půjde podle plánů, začnou stavět nejpozději začátkem letošních velkých prázdnin. Stavba bude trvat zhruba rok. „Hotovo by mělo být příští rok na podzim. Přespříští školní rok bychom rádi zahájili už v novém,“ poodhalil své plány Tonar.

Novou mateřskou školu prý opravdu potřebovali. „Ta současná už má svoji historii, je to klasický prvorepublikový domek, který se přestavěl na školku. Dnešní hygienické normy jsou ale mnohem přísnější než dřív a už nám zkrátka nevyhovuje,“ sdělil Tonar.

„Dříve tam mohlo být sedmačtyřicet dětí, teď se tento počet snížil na jednadvacet. Jednu třídu jsme tak museli provizorně přesunout do budovy základní školy,“ přidala se ředitelka.

To však není úplně ideální. „Strašně se těším, až školku přesuneme do vlastního, protože momentálně zabírá třídy, které nám kvůli ní chybí. Škola se sice zdá veliká, ale není to tak,“ posteskla si Brychtová.

Nevyužitá nezůstane ani stávající budova. „Uvažujeme, že bychom ji prodali na klasické bydlení. Od začátku roku nám přišlo už deset žádostí o parcely, které bohužel nemáme, tak takto bychom alespoň jedné rodině vyhověli,“ nastínil Tonar.

V současné chvíli navštěvuje borovskou školku čtyřicet dětí. „Přistěhovalo se sem několik mladých rodin, které buď mají nebo plánují děti, takže zájem rozhodně bude převyšovat. Už teď se bohužel stává, že občas někoho musíme odmítat. I v tomto nám nová školka s větší kapacitou velmi pomůže,“ dodal Tonar.