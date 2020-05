Zažíval skvělý rok. V jeho fitness centru se dveře netrhly. Cvičit přicházely desítky lidí napříč generacemi. Nejvíc ženy profesí účetní, ale stále více i muži. Na společné ale i dražší soukromé lekce. Proto když úspěšný trenér Rostislav Adamec ve čtvrtek 12. března brzy ráno odemykal jako obvykle svou tělocvičnu v centru Havlíčkova Brodu, ani náhodou ho nenapadlo, že to bude na dlouhou dobu naposledy.

Fitness trenér Rostislav Adamec už opět cvičí ve své tělocvičně v Havlíčkově Brodě. | Foto: Deník / Jaroslav Šnajdr

Vláda totiž ještě téhož odpoledne vyhlásila v zemi nouzový stav, který znamenal okamžitou stopku také tělocvičnám. "Asi koncem února jsem začal vnímat, že hrozbu nákazy už lidé neberou jako něco daleko v Číně, ale že se to přes Itálii blíží i k nám. Dělali si sice legrácky z těch, co se vrátili z dovolených v cizině, ale bylo cítit, že je ve vzduchu strach. Nahlodalo mě to," přiznává urostlý muž.