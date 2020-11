Své o tom ví třeba maminka deváťačky Jitka Bartoňová z Třebíčska. „Plánovali jsme navštívit Didactu v Třebíči a veletrh vzdělávání v Brně. Je škoda, že se tyto akce kvůli koronaviru nekonají. Přeci jen by se studenti s jednotlivými středními školami lépe seznámili a mohli by se zeptat na vše potřebné,“ řekla Deníku.

Jak doplnila její dcera Adéla, ovlivnily ji i názory přátel. „Rozhodovala jsem se mezi obchodní akademií a gymnáziem. Kamarádi z gymplu ale říkali, že je to tam těžké. Navíc je všeobecné, takže kdybych se pak nedostala na vysokou školu, neměla bych žádnou specializaci,“ vysvětlila své rozhodnutí.I proto ocenila, že školy letos více sází na moderní technologie. „Vybírali jsme podle místa, kde se nachází, ohlasů známých a webových stránek škol,“ prozradila Bartoňová.

To čtrnáctiletý Petr z Jihlavy stále tápe. „Těšil jsem se, že se zúčasním jihlavské přehlídky středních škol, ale mám smůlu. Pořád váhám mezi třemi školami a osobní zkušenost s učiteli a studenty by mi dost pomohla v rozhodování,“ posteskl si deváťák.

Virtuální dny otevřených dveří

Nejsou to ale jen rodiče a žáci, kterým zrušené akce udělaly čáru přes rozpočet. „Samozřejmě tato možnost chybí i nám. Účastnili jsme se veletrhů vzdělávání v Třebíči, Jihlavě, ve Znojmě a ve Velkém Meziříčí,“ potvrdil Tomáš Dolejský, ředitel Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice.

Právě to byl důvod, proč se rozhodli posílit sebeprezentaci na sociálních sítích a různých on-line prostředcích. „Máme propracované elektronické brožurky, které si mohou uchazeči stáhnout na našich stránkách a které i přes naše partnery rozesíláme,“ sdělil Dolejský.

Virtuální budou i dny otevřených dveří. „Už delší dobu je máme stanovené na čtvrtek 12. listopadu a sobotu 5. prosince. Termíny jsme neměnili. Uskuteční se živé vysílání pomocí Facebook Live Stream. Program ještě dolaďujeme. Je to pro nás tak trochu výzva, dosud jsme nic takového nedělali,“ svěřil se Dolejský.

V praxi to bude vypadat podobně, jako kdyby rodiče a uchazeči byli skutečně na místě. „V přímém přenosu budeme odpovídat na otázky, které nám už od veřejnosti přicházejí. Určitou formou také necháme nahlédnout na vybraná pracoviště, o kterých z minula víme, že návštěvníky obvykle hodně zajímají. Je to ale trochu závod s časem a zkouška možností,“ přiznal Dolejský.

Do virtuálního světa se přesune také Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. „I my připravujeme den otevřených dveří on-line. Navíc jsme teď zahájili představení našich oborů na Facebooku a na Instagramu, který mladí hojně využívají,“ informoval ředitel Jiří Forman.

Na pelhřimovském gymnáziu a obchodní akademii to bude podobné. „Den otevřených dveří jsme měli mít 2. prosince. Je jasné, že to neklapne, ale budeme se v ten den snažit být aktivnější hlavně na Facebooku. Přesnou formu ještě ladíme. Výhledově, až se opatření trochu uvolní, chceme, aby se k nám děti mohly i podívat. Po malých skupinkách by to snad šlo,“ přemítal ředitel školy Aleš Petrák.

BurzaŠkol.Online

BurzaŠkol.Online:

Havlíčkův Brod – 14.12.

Jihlava – 10.12.

Pelhřimov – 9.12.

Třebíč – 8.12.

Žďár nad Sázavou – 9.12.

Řešením by mohla být i BurzaŠkol.Online. Tento web vznikl jako studentský projekt na Střední škole informatiky a ekonomie DELTA v Pardubicích. „Hledali jsme nějaký kanál, kterým budeme řešit marketing, protože bylo jisté, že klasické přehlídky středních škol nebudou. Vzal jsem proto dva nejlepší kluky ze čtvrtého ročníku a ti naprogramovali tento portál,“ zavzpomínal ředitel školy Jiří Formánek.

Zapojená je do něj většina škol z jednotlivých regionů. „Máme nachystané termíny burz a k nim se hlásí jednotlivé školy. V daný den a čas se tam pak všichni sejdou prostřednictvím on-line konferencí. Děti pak brouzdají portálem, vyhledávají si a po připojení si mohou přes kamery povídat se zástupci škol,“ popsal Formánek.

Počet zařízení by se mohl ještě zvýšit. „Jednáme s ministerstvem školství a úřadem práce, aby oslovily jednotlivé školy. Připravili jsme nástroj a potřebujeme, aby se někdo chopil organizace. Založením burz máme pokrytou celou republiku, ale v některých oblastech je zatím strašně málo přihlášených, protože nejsme schopní je všechny oslovit,“ dodal Formánek.