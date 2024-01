/VIDEO/ Moderního pavilonu se dočká základní škola Konečná v Havlíčkově Brodě. Do té doby se ale školáci i zaměstnanci musí smířit s poněkud bojovými podmínkami. K výdeji obědů slouží náhradní stavební buňky.

Stavební práce v areálu školy Konečná v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Už od podzimu loňského roku se asi šedesát dětí učí v budově AZ Centra v parku. I na změnu stravování si musejí zvyknout.

„Školáci, kteří chodí do AZ Centra se stravují v jídelně V Sadech. Protože jsme přišli o jeden školní pavilon, tak se ve škole Konečná nevaří, ale obědy dovážíme. Jinak na Konečné se podotýkám, nevařilo nikdy. Obědy k nám vozili ze školy Wolkerova i před bouráním, ale jídelna samozřejmě vypadala jinak,“ konstatovala ředitelka Jana Beránková.

Místo jídelny jsou v areálu školy nové stavební buňky, na obědy do nich chodí žáci i zaměstnanci. Jak zvládnout náročný systém stěhování, náhradní školní výuky a stravování řešilo vedení školy už od loňského jara.

V novém čtyřpatrovém pavilonu, který projektant spojí s budovou sousední mateřské školy, bude podle ředitelky Beránkové asi osm nových učeben.

Podle místostarosty Brodu Vladimíra Slávky musí být nový pavilon na Konečné otevřen a zkolaudován v roce 2025. „Je to šibeniční termín. První žáci se začnou v novém pavilonu učit od září v roce 2025,“ upřesnil.

Náročná investiční akce v budově koly Konečná je podle Slávky nutná. „Před patnácti lety jeden pavilon poškodila vichřice. Stará budova už nevyhovuje,“ dodal.

Plány na přestavbu Konečné pobavily Milana Vašíčka z Havlíčkova Brodu. „Naši radní jsou koumáci. Je to víc než deset let, co chtěli Konečnou zavřít, aby zaplnili Nuselskou. Rodiče kvůli tomu demonstrovali na náměstí,“ prohlásil se smíchem. Školu Konečná plánovala brodská radnice opravdu zrušit, a to v roce 2007. Dnes je vše jinak.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Nový pavilon Konečná a také nástavba V Sadech jsou součástí největší investiční akce posledních let, kterou odsouhlasili havlíčkobrodští zastupitelé.

Město získalo na stavbu dotaci 80 milionů. Tu rozdělí radní mezi obě školy rovným dílem.

Škola Konečná dostane 11 nových učeben, dvě družiny. Dohromady činí investice do obou škol 165 milionů. Polovinu pokryjí dotace.

Podle Slávky zbývající investice zajistí radnice z vlastních peněz bez půjček.