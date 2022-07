Podnikatel, který žije ve Šmolovech v části Lipka se inspiroval v sousedním Rakousku. „Jsou to takzvané tubusy. Dostatečně dlouhé a široké, aby vyhovovaly chodcům i cyklistům. V Rakousku je to běžná věc,“ vysvětlil podnikatel. Tubusy existují i u nás. Už před třemi lety vznikl jeden pod silnicí ve Stržanově na Žďársku.

Přes tři metry vysoký a čtyřiadvacet metrů dlouhý. Stál asi třináct milionů korun, většinu pokrylo město Žďár nad Sázavou z dotace. „Umožní bezpečný pohyb cyklistů a pěších především do zaměstnání, škol a za službami,“ řekl tehdejší mluvčí radnice Jakub Axman. Silnice první třídy 34 přes Šmolovy je pro chodce nebezpečná. Tubus pod silnicí by podle Špinara bezpečnost vyřešil.

Další zdražování: cestující na Vysočině si připlatí za vlak i autobus

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na přípravě jihozápadního obchvatu pracuje. Jak potvrdil Martin Buček z ŘSD jsou u jihozápadního obchvatu už ve hře čtyři varianty. Ředitelství má pro podle Bučka pro obchvat zpracovaný a schválený záměr projektu. „Ten odpovídá variantě číslo dvě kolem Šmolov,“ doplnil Buček.

Upozornil, že stavba podchodu pod silnicí neřeší současnou dopravní situaci. „Podchod pro pěší podle zákona o pozemních komunikacích navíc není součástí silnice a byla by to investice města,“ vysvětlil Buček.

Podle místostarosty Brodu Zbyňka Stejskala diskutují zastupitelé jen o obchvatu.

Třeba zastupitel Jan Schwarz chápe, že nikdo nechce mít obchvat blízko domu. „My ale nejsme soudci a nerozhodujeme co je lepší, nebo horší pro jednotlivce, ale co je nejlepší pro Brod. Ale ať posuzujeme jakoukoliv z variant, obyvatelé Lipky na tom nebudou hůř než nyní,“ zdůraznil Schwarz s tím, že obchvat musí vyvést dopravu z města.

Kouřová clona nad Brodem: město zahalil dým z velkého požáru v Českém Švýcarsku

Centrum Brodu, například Humpolecká ulice, dopravou trpí a obyvatelé jsou zoufalí. Například podnikatel Jan Růžička z kuchyňského studia chodí do práce raději pěšky. „Autem by to byl problém. I naši zákazníci si na dopravu na Humpolecké stěžují,“ řekl Deníku.

Jitka Petrlíková chodí přes Humpoleckou k lékaři. „Jedno auto za druhým. Silnici přecházím se strachem. Ani na přechodu nemám jistotu,“ postěžovala si důchodkyně. Nešťastná je i Kateřina Hájková, která tam bydlí. „Do ulice otvíráme jen v neděli. Město nám sice zaplatilo speciální okna, ale moc to nepomohlo,“ prohlásila.

Špinar problémy lidí z Humpolecké uznává, obchvat by pomohl, ale je potřeba vybrat správnou verzi. Nejlepší je varianta číslo čtyři. S ní souhlasí vedení města, obyvatelé Občin i Šmolov. Trasa obchvatu se vyhýbá Šmolovům, ale ŘSD „čtyřku“ odmítá kvůli vysokým výdajům. Podnikatel Špinar na jednání zastupitelstva prohlásil, že svoje pozemky pro obchvat bude bránit i soudně. „Po zkušenosti s farmářem Hrtúsem se radnice sporů bojí,“ komentoval situaci zastupitel Schwarz.

Varianty obchvatu



1.Od Selské jizby ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou kruhový objezd. Doprava by jezdila přes Šmolovy dál.



2. Od Selské jizby trasa křížem přes silnici mezi části Šmolovy a Občiny. Lipku a Šmolovy by obchvat minul asi o sto metrů a napojil se na silnici před Michalovicemi.



3. Skoro stejně jako dvojka. Jen část Lipku a Šmolovy by trasa obchvatu minula o pár metrů dál.



4.Od Selské jizby na Michalovice. Na silnici by se trasa napojila těsně před vsi. Šmolovy by minula, ale zase by zabrala katastr Lípy a Michalovic. Na trase by muselo být několik mostů. Podle ŘSD nejdražší varianta.



5. Žádný obchvat, pokud se zastupitelé nedohodnou