Průběh rekonstrukce zajistil podle starosty města Zdeňka Tůmy investor , Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč. Přes 12 milionů činila státní dotace, víc než pěti miliony přispělo město Ledeč. „V rámci akce došlo na rekonstrukci atletické běžecké dráhy a plochy pro další atletické disciplíny. Proměnou prošlo celé fotbalové hřiště,“ informoval Vratislav Nosek předseda FK Kovofiniš. Hřiště má automatické zavlažování, nový trávník. Opravené je i hřiště na házenou.

Jak dodal starosta Tůma, moderní sportovní areál využijí i ledečští školáci, stejně jako obyvatelé města a sportovní kluby z okolí.

Podle Vratislava Noska město Ledeč do stadionu v posledních letech investovalo a snažilo se zlepšit podmínky pro sportovce. „Třeba nové tribuny nahradily staré z padesátých let, co nevyhovovaly bezpečnostním předpisům. Dále to byly nové kabiny, pro sportovce i školáky co chodili na stadion cvičit,“ upřesnil Nosek.

Stadion využívali další sportovní oddíly, samozřejmě ledečští fotbalisté pro tréninky a zápasy. Moderním stadionem se podle Noska Ledeč přidá k dalším městům, které už svoje sportoviště zmodernizovaly. Třeba Čáslav, Chotěboř, Havlíčkův Brod nebo Humpolec a Pelhřimov.