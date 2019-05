Dohromady v Brodě soutěžilo deset týmů, pět z kategorie mladších žáků a pět z kategorie starších žáků. Do republikového kola, které se bude konat v Českých Budějovicích, postoupili žáci z Pohledu na Havlíčkobrodsku, a to v obou dvou kategoriích.

Z prvního stupně pak druhé místo obsadila třebíčská základní škola Týnská a bronzovou medaili si odnesli školáci ze Základní školy Stonařov. Ze starších dětí si stříbrnou pozici vybojovali žáci pelhřimovské základní školy Krásovy Domky a na třetím místě se umístila Základní škola Měřín.

Na soutěžící čekali například oběti autonehody, amputovaný palec, astmatický záchvat, který skončil zástavou životních funkcí, kolaps diabetika nebo třeba otevřená zlomenina. „Myslím si, že to bylo opravdu pestré a rozhodně to neměli jednoduché,“ pověděla hlavní rozhodčí soutěže Jana Kudlová.

I přes rychlou záchranu malých zdravotníků by ale někteří zranění ve skutečnosti nepřežili. „Co jsem obcházela, tak víme, že nějaké exity byly. Rozhodně to ale není nic neobvyklého a k této soutěži to patří. Navíc je krajské kolo těžší, takže musí počítat, že to nebude procházka růžovým sadem,“ prozradila Kudlová.

Zranění byli natolik přesvědčiví, že upoutali pozornost nejen soutěžících, ale i městských strážníků. „Evidentně jim někdo zavolal, ale je hezké, že si lidé všímají, že se kolem nich něco děje. Policisté zjistili, že je to plánovaná akce, byli hodní a s úsměvem odjeli,“ zasmála se Kudlová a dodala, že akce byla samozřejmě předem nahlášená integrovanému záchrannému systému.